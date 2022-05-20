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وفاة الفنان أحمد بن عيسى بعد معاناة مع المرض

الشروق أونلاين
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وفاة الفنان أحمد بن عيسى بعد معاناة مع المرض
ح.م
أحمد بن عيسى

توفي الممثل والفنان المسرحي أحمد بن عيسى عن عمر ناهز 78 سنة بعد معاناة مع المرض.

وحسب مقربين من الفنان فقد توفي بن عيسى بفرنسا بعد معاناته مع المرض مؤخرا.

وأعلن المسرح الجهوي لولاية سيدي بلعباس عن وفاة الفنان بالقول “الساحة الفنية الجزائرية تفقد أحد قاماتها البارزة، ويرتجل من صهوة الفن مجددا فارس من فرسانها”.

وأضاف “إنه الفنان القدير والمبدع سيد أحمد بن عيسى الذي يغادرنا تاركا ورائه إرثا فنيا مسرحيا وسينمائيا ، هو صاحب عديد الأعمال المسرحية التي تركت بصمتها في عالم أبي الفنون ، وصاحب رصيد سينمائي غني”.

وعزت وزيرة الثقافة في وفاة بن عيسى مؤكدة إن “الساحة الفنية الجزائرية فقدت أحد قاماتها البارزة، ويرتجل من صهوة الفن مجددا فارس من فرسانها، الذي يغادرنا تاركا ورائه إرثا فنيا مسرحيا وسينمائيا، فهو صاحب عديد الأعمال المسرحية التي تركت بصمتها في عالم أبي الفنون، وصاحب رصيد سينمائي غني”.

بن عيسى

وولد أحمد بن عيسى في منطقة ندرومة بولاية تلمسان في 2 مارس 1944 ، وهو ممثل ومخرج مسرحي في رصيده الفني أزيد من 120 فيلماً وعشرات المسرحيات.

تولى بن عيسى إدارة مسرح سيدي بلعباس الجهوي في سنة 1995، واستحدث مهرجان المسرح الممتاز الذي استقطب عدداً كبيراً من الجمعيات المسرحية.

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