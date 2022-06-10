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رياضة

وفاة اللاعب الدولي “بن حمودة”

الشروق الرياضي
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وفاة اللاعب الدولي “بن حمودة”
بلال بن حمودة بِزيّ اتحاد العاصمة في إحدى الحصص التدريبية.

فارق اللاعب الدولي الجزائري بلال بن حمودة، الجمعة، الحياة. بعد أن راح ضحية لِحادث مُرور مُروّع.

وتوفي بلال بن حمودة في ساعة مُبكّرة من صباح الجمعة، وهو في طريقه إلى البيت، وبعد خوضه مباراة المنتخب الوطني المحلّي ومنافسه الكونغولي سهرة الخميس.

ووقع حادث المرور على مستوى بلديتَي فوكة والدواودة (تيبازة)، بعد اصطدام سيارة الفقيد بِعمود كهربائي. فيما يُقيم بلال بن حمودة  – البالغ من العمر 24 سنة – بِبلدية حجوط (الولاية ذاتها).

ورافق بلال بن حمودة في سيارته صديق له، فارق بِدوره الحياة في هذا الحادث المروري.

وكان متوسط الميدان بلال بن حمودة قد سجّل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المحلّي أمام الكونغو الديموقراطية، سهرة الخميس (شريط الفيديو + الصورتَين المُدرجتَين أدناه/ رقم “26”).

وعلى مستوى الأندية، ارتبط بلال بن حمودة مع نادي اتحاد العاصمة بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2018، وكان يُفترض أن تنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

رحم الله بلال بن حمودة وصديقه، وغفر لهما وأسكنهما فسيح الجنان. وألهم ذويهما جميل الصّبر والسلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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