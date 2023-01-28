وفاة المجاهد بوليفة الهادي المدعو “الهادي رجب”

انتقل إلى رحمة الله، السبت، المجاهد بوليفة الهادي المدعو “الهادي رجب”، بعد معاناته من المرض.

وقدم وزير المجاهدين العيد ربيقة، تعازيه لعائلة الراحل وللأسرة الثورية برحيل المجاهد الهادي رجب أحد أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، التي تأسست سنة 1958 بتونس العاصمة

ويعد المجاهد الراحل الهادي رجب أحد أعمدة الفن الجزائري انخرط مبكرا في صفوف الثورة التحريرية ضمن أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، وكان من أولئك الأفذاذ الذين نقلوا صوت الثورة إلى مختلف ربوع العالم حاملين الرسالة الشريفة لكفاح الشعب الجزائري وقضيته العادلة.

وعمل المجاهد مع الفرقة الفنية كجناح فني وسلاح آخر يرافق البندقية، من خلال مشاركة أعضائها غناءً ومسرحا في عديد من المهرجانات والتظاهُرات الثقافية الدولية، للتعريف بالقضية الجزائرية،

التحق بصفوف الثورة التحريرية بالحدود الشرقية وكان شاهدا على مجازر ساقية سيدي يوسف الدامية، ليلتحق بعدها مباشرة بالفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، حيث قدم رفقة عمالقة الفن و ايقونات المسرح والتمثيل عدداً من الأعمال المسرحية والغنائية التي تناولت كفاح الشعب الجزائري وجرائم العدو في حق شعب أعزل.