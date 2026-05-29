تنفيذا لتعليمات وزير الأشغال العمومية

وفد تقني يعاين أشغال إصلاح العطب المسجل بأنفاق الطريق السيار شرق-غرب

وزارة الأشغال العمومية (شبكات)

عقب تسجيل عطب تقني على مستوى أنفاق الطريق السيار شرق-غرب، (A1)، بالشطر الرابط بين الشفة بولاية البليدة والحمدانية بولاية المدية، وتنفيذا لتعليمات وزير الأشغال العمومية، تنقل الى عين المكان وفد تقني برئاسة مدير مركزي من الوزارة، مرفوقا بمديري الأشغال العمومية لولايتي البليدة والمدية، إضافة إلى المدير الجهوي للوسط للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة، وهذا للوقوف على الوضع ومتابعة عملية التدخل.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، فقد تم عقب إجراء التشخيص التقني، الشروع مباشرة في الإصلاحات الأولية لإعادة تشغيل أنظمة الاستغلال داخل الانفاق، مع تسخير كافة الوسائل والامكانيات الضرورية، بهدف إعادة فتحها أمام مستعملي الطريق في أقرب الاجال، وضمان استئناف حركة السير في ظروف عادية وآمنة.

وأضاف الييان أن المؤسسة الجزائرية للطرق السيارة تدخلت مباشرة بعد تسجيل العطل، بالتنسيق مع مديري الأشغال العمومية لولايتي البليدة والمدية ومختلف المصالح المعنية، وتحت المتابعة المباشرة لمصالح الوزارة.

كما جرى تحويل مؤقت لحركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 01، حيث تم تحويل المركبات المتجهة نحو الجلفة على مستوى محول سيدي المدني بالشفة، فيما حولت حركة المركبات المتجهة نحو الجزائر العاصمة على مستوى محول الحمدانية.

