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وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صور “اشتعال” قمر صناعي في الغلاف الجوي للأرض

الشروق أونلاين
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وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صور “اشتعال” قمر صناعي في الغلاف الجوي للأرض
ح.م
صورة لاحتراق القمر الصناغي

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية يوم الإثنين، صورًا تظهر سقوط قمرها الصناعي “أيلوس” واشتعاله بالكامل، بعد عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

ووصلت سرعة سقوط القمر الصناعي نحو الغلاف الجوي للأرض، إلى 16700 ميل في الساعة، وهو ما حوّله إلى كتلة من اللهب حسب ما تظهره الصور.

وتم إطلاق القمر الصناعي “أيلوس” إلى الفضاء في عام 2018. وكان أول قمر صناعي مزوّد بتقنية ليزر قوية، قادرة على مراقبة الرياح على نطاق عالمي.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن القمر، أسهم خلال مهمته التي استمرت 5 سنوات، في تحسين التنبؤات الجوية والنماذج المناخية.

 وتعمل الوكالة على تقليل مخاطر أي حطام لم يحترق تمامًا عند هبوط بقايا القمر الذي أحيل على التقاعد الفضائي في جويلية الماضي، قرب مناطق مأهولة بالسكان.

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