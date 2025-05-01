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الجزائر

ولاية البليدة: هذه آخر المستجدات المتعلقة بمشروع “عدل 3”

محمد فاسي
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ولاية البليدة: هذه آخر المستجدات المتعلقة بمشروع “عدل 3”
أرشيف
وكالة عدل

كشف إبراهيم أوشان، والي ولاية البليدة، الخميس، عن آخر المستجدات المتعلقة بمشروع “عدل 3″، مشيراً إلى أنه تم تحديد المواقع المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، وانطلقت فعلياً أشغال التهيئة بالمناطق المعنية.

وأوضح والي البليدة خلال اشرافه على حفل رسمي لتسليم شهادات الاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية لفائدة سكان بلديتي الأربعاء وبوفاريك، أن مشروع “عدل 3” سيُنجز على مستوى بلديتي بوينان والعفرون، حيث يتوقع أن تحتضن بوينان ما بين 13 و14 ألف وحدة سكنية، بينما تم تخصيص أكثر من 30 ألف وحدة سكنية كشطر أول في بلدية العفرون.

وفي السياق ذاته، أكد والي الولاية أن عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة سكان بلديتي الأربعاء وبوفاريك تندرج ضمن جهود الدولة لتوفير سكن لائق للمواطنين، مشدداً على ضرورة احترام الشفافية في منح هذه السكنات وضمان وصولها لمستحقيها الحقيقيين.

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