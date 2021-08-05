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رياضة

وناس يرفض العروض وفرحات متردد..

سليم.ع
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وناس يرفض العروض وفرحات متردد..

كشفت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أن مهاجم نابولي، الدولي الجزائري آدم وناس رفض العروض الكثيرة التي وصلته، في الميركاتو الصيفي الحالي..

وأبدت عدة أندية اهتمامها بالدولي الجزائري، بعد تألقه في الموسم المنقضي مع نادي كروتوني، وتألقه في المباريات الودية التي أجراها نابولي تحضيرا للموسم الجديد، حيث تمكن وناس من قلب الأمور في آخر مباراة ودية شارك فيها، حيث قدّم تمريرتين حاسمتين، أمام بايرن ميونيخ قبل ان يغادر أرضية الميدان بسبب الإصابة.

وربطت تقارير صحفية إيطالية، رفض اللاعب الذي ينتهي عقده مع نادي نابولي في صائفة 2022، برغبته في العودة إلى الدوري الفرنسي في الموسم المقبل.

وأعربت عدة أندية عن رغبتها في التعاقد مع وناس، على غرار مونزا وفينيزيا وتورينو الإيطاليين، بالإضافة إلى أتلاتنا الأمريكي وأولمبياكوس اليوناني، غير أن وناس رفض كل هذه العروض.

ويخطط رئيس نابولي، لبيع آدم وناس رفقة الثلاثي توتينو ولوبيرتو وكونتيني خلال الميركاتو الحالي، ليتمكن من توفير الأموال اللازمة لعقد صفقات جديدة.

من جهة أخرى، لم تتحدد وجهة الدولي الجزائري زين الدين فرحات بعد، وكانت آخر التقارير الصحفية، قد أكدت اهتمام نادي ستراسبورغ بالاستفادة من خدماته، وأضافت التقارير أن إدارة النادي الفرنسي، تقدمت بشكل كبير في مفاوضاتها مع نظيرتها من نيم، غير أن الدولي الجزائري لا يزال مترددا، ولم يحسن قراره بعد.

ويتدرب فرحات بصفة عادية مع ناديه، حيث شارك في المباراة السابقة، للدرجة الثانية الفرنسية كبديل، ليبقى اللاعب في انتظار العرض الأفضل، قبل انقضاء فترة الميركاتو.

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