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الجزائر

وهران: ترحيل 174 عائلة من سكنات مهددة بالانهيار في أرزيو إلى سكنات لائقة

محمد فاسي
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وهران: ترحيل 174 عائلة من سكنات مهددة بالانهيار في أرزيو إلى سكنات لائقة
ولاية وهران
جانب من عملية الترحيل

أشرفت مصالح ولاية وهران، اليوم الثلاثاء، على انطلاق عملية إعادة إسكان مست سكان حي بن بولعيد بأرزيو، الذين كانوا يقطنون في عمارات مهددة بالانهيار.

وتم خلال المرحلة الأولى من العملية ترحيل 174 عائلة من خمس عمارات، إلى سكنات جديدة لائقة بحي 390 سكن الشهيد خليفة بن محمود، في ظروف تنظيمية محكمة وتوفير كافة الوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة.

وحسب بيان لولاية وهران، تأتي هذه العملية تنفيذاً لتعليمات سمير شيباني، والي ولاية وهران، وفي إطار التزامات السلطات العليا للبلاد بالاستجابة لمطالب السكان المعنيين وتحسين ظروفهم السكنية والمعيشية.

وقد جرت العملية بحضور الأمين العام للولاية، رئيس دائرة أرزيو، المكلف بخلية السكن بديوان الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لأرزيو، إضافة إلى ممثلي المصالح الأمنية، الذين سهروا على ضمان سير العملية في ظروف آمنة ومنظمة.

وأكدت السلطات المحلية أن العملية ستتواصل في مرحلة ثانية لترحيل باقي العائلات المعنية بالسكن الهش ضمن البرنامج المسطر، بما يضمن إعادة الاعتبار للأنسجة الحضرية والقضاء النهائي على النقاط السوداء المتعلقة بالسكن غير اللائق.

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