وهران تقص شريط “الشان” بداية من الإثنين

بإجراء مباراتين بملعب ميلود هدفي

سيكون الإثنين الدور على مدينة وهران من أجل احتضان مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين في نسختها السابعة، فبعد أن كان الافتتاح على مستوى ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة..

ثم استمرار المنافسة يومي السبت والأحد بمدينتي عنابة وقسنطينة على التوالي فإن الباهية لها نصيبها هي الأخرى من منافسة الشان التي ستنطلق بشكل رسمي بإقامة مواجهتين الأولى عن المجموعة الرابعة بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب ميلود هدفي الجديد، التي ستجمع بين منتخب مالي ونظيره الأنغولي، أما الثانية فستجري ليلا في نفس الملعب على الساعة الثامنة بين منتخبي الكاميرون والكونغو.

وسيعود الشارع الرياضي الوهراني للعيش على وقع التظاهرات الرياضية، بعدما عاش سكان الباهية لحظات لا تنسى شهر جوان الماضي عندما كانت مدينتهم عروسا للمتوسط على مدار 10 أيام بمناسبة الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي عرفت نجاحا مبهرا للغاية، وهو ما يريد الوهرانيون أن يتكرر مجددا بمناسبة الشان، خاصة وأن الباهية سيكون لها نصيب الأسد في احتضان لقاءات هذه المنافسة، حيث سيعرف ملعب ميلود هدفي إقامة 10 مباريات منها 7 في الدور الأول، وثلاث أخرى في ربع النهائي ونصف النهائي، وتحديد صاحب المركز الثالث.

وقد عاش مطار أحمد بن بلة الدولي في محطته الجديدة حركة غير عادية خلال الساعات الماضية، حيث التحقت المنتخبات المشاركة تباعا بوهران، ووجدت استقبالا مميزا للغاية من طرف السلطات المحلية، ولجنة تنظيم الشان، فبعد حلول منتخبي أنغولا والكونغو كأول الواصلين، فان الدور كان يوم الجمعة على المنتخب الكاميروني الذي حط الرحال أولا بمطار هواري بومدين بالعاصمة، ثم طار صوب الباهية في رحلة جوية داخلية، في حين وصل المنتخب المالي زوال السبت إلى مطار وهران وحظي هو الآخر باستقبال مميز تفاعل معه كثيرا لاعبو المنتخب المالي وبقية أعضاء البعثة، على أن يكتمل عقد المجموعتين بقدوم منتخبي النيجر وموريتانيا كآخر الواصلين بحسب ما هو مسطر في البرنامج.

مالي – أنغولا (الساعة الـ17:00)

صدام قوي بين الغزلان السوداء والنسور لحسم العبور

ستكون الأنظار الإثنين مشدودة إلى ملعب ميلود هدفي بوهران من أجل متابعة أول مباراة عن المجموعة الرابعة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، التي ستجمع بين المنتخب المالي ونظيره الأنغولي، حيث يسعى كل طرف منهما لكسب النقاط الثلاث التي ستمكن الفائز من وضع قدم ونصف في الدور ربع النهائي بما أن هذه المجموعة تضم 3 منتخبات فقط، ويتأهل منها صاحب المركز الأول فقط، ولهذا، فإن الصدام سيكون قويا بين مالي التي سبق لها وأن وصلت لنهائيين في الشان، الأول سنة 2016 برواندا، والثاني في النسخة الماضية سنة 2020 بالكاميرون، في حين تبحث أنغولا عن تكرار أفضل إنجاز لها في هذه المنافسة، والذي كان سنة 2011 بالسودان، أين وصلت للمباراة النهائية، وخسرت بثلاثية أمام الجارة الشرقية تونس.

الكاميرون – الكونغو (الساعة 20:00)

الأسود في مواجهة مفخخة أمام الشياطين الحمر

سيحتضن ملعب ميلود هدفي الإثنين ثاني مبارياته في الشان، التي ستكون لحساب الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، التي ستجمع بداية من الساعة الثامنة ليلا بين المنتخب الكاميروني ونظيره الكونغولي، ولم يسبق لكليهما وأن توجا بلقب كأس إفريقيا للمحليين، وإن كانت الأسود غير المروضة مرشحة بقوة للتأهل عن هذه المجموعة، إلا أن مهمتهم لن تكون سهلة في الإطاحة بالشياطين الحمر الذين يمتلكون مجموعة محترمة أيضا.

وعلى الرغم من أن المنتخب الكاميروني يعتبر من كبار القارة السمراء، وله تاريخ كبير محمل بالألقاب والإنجازات، لكنه عجز بعد مرور 6 نسخ عن الفوز بأي لقب، وأفضل انجازاته هو الوصول للدور نصف النهائي سنة 2020 عندما أقيمت البطولة في بلده وبين جماهيره، وبالنسبة للكونغو فانه شارك في 3 دورات سابقة، أهمها التي كانت سنة 2018 بالمغرب، وتأهلوا حينها للدور ربع النهائي، وخرجوا على يد المنتخب المالي بضربات الترجيح، بعد أن انتهى اللقاء في وقته الأصلي ثم الإضافي بالتعادل السلبي، ولهذا يهدف كلا المنتخبان لحصد أول 3 نقاط، التي ستفتح الطريق أمامهما للذهاب بعيدا في هذه النسخة التي يراها الكثير من المتتبعين بأن الأفضل منذ تأسيس منافسة الشان.