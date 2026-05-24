وهران: توقيف شخصين وحجز أزيد من 1 كلغ من الكوكايين

تمكن عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بحر الأسبوع المنصرم من شل نشاط شبكة إجرامية يمتهن أفرادها ترويج المخدرات الصلبة  وسط الأحياء الشعبية، وضبط أزيد من 1 كلغ من الكوكايين.

وأفاد به بيان لشرطة وهران، أن العملية “جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكة بالمتاجرة في هذه السموم، متخذين من مسكنهما وكرا للتخزين والترويح وسط فئة الشباب”.

وأضاف المصدر أن “التحريات التي باشرها محققو المصلحة بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مكن من تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان تواجدهما، ليتم توقيفهما وضبط الكمية المحجوزة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أين صدر في حقها أمر إيداع.

