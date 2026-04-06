يهمّ مُتابعي بطولة القسم الثاني

كشفت رابطة كرة القدم لِقسم الهوّاة مساء الإثنين، عن تواريخ ما تبقّى من جولات بطولة القسم الثاني.

ولُعبت لِحد الآن 25 جولة في الفوجَين “وسط- شرق” و”وسط- غرب”، ما يعني أنه بقيت في السباق خمس جولات.

وجاءت تواريخ بقية الجولات على النحو التالي:

وتُجرى بعد الجولة الثلاثين والأخيرة، بطولة مصغّرة بِملعب مُحايد، تُشارك فيها أندية المركزَين الثاني الثالث عن كل فوج، بِصيغة نصف نهائي ونهائي، لِنيل تأشيرة الصعود الثالثة والأخيرة إلى القسم الأول. إذا علمنا أن رائد ترتيب كل مجموعة يصعد إلى حظيرة النخبة “آليا”.