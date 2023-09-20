10 طرق لحماية حسابك على فيسبوك من الاختراق

يُعد تأمين حسابك على فيسبوك بشكل صحيح، أمرا ضروريا لخصوصيتك العامة عبر الإنترنت، وهذا ما يتطلب الاعتماد على العديد من الطرق لحمايته.

ومن بين أشهر طرق الحماية التي تفوت الفرصة على المخترقين لسرقة بياناتك ونشر معلومات مضللة على حسابك، إنشاء كلمات مرور قوية.

بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي سنتعرّف عليها من خلال هذا المقال:

إنشاء كلمة مرور آمنة

اختر كلمة مرور يصعب على المتسللين تخمينها، ولكن من السهل عليك تذكرها،وتجنب تضمين اسمك أو تاريخ ميلادك أو الكلمات الشائعة في كلمة المرور.

إحدى الطرق لإنشاء كلمة مرور قوية هي التفكير في عبارة طويلة أو سلسلة من الكلمات التي يمكنك تذكرها، ولكن لا يمكن لأحد أن يخمنها على الإطلاق.

كلمة مرور مخصصة للفيسبوك فقط

لا تستخدم كلمة مرورعلى أي موقع ويب أو تطبيق آخر، يجب أن يكون لديك كلمة مرور مختلفة لكل خدمة تستخدمها.

فإذا كنت تستخدم كلمة المرور نفسها لـ”فيسبوك” كما تستخدمها لـ”تيك توك”، فتأكد أنه إذا اخترق هذا الأخير، تمكن المتسلل من اختراق حسابك على فيسبوك.

تخزين كلمات المرور بأمان

كلما قمت بإنشاء المزيد من كلمات المرور القوية والفريدة من نوعها، سيكون من الصعب تذكرها جميعا.

هناك العديد من أدوات إدارة كلمات المرور الجيدة المتوفرة والتي ستقوم بتشفير كلمات المرور وتخزينها بأمان، لذا عليك أن تتذكر كلمة رئيسية واحدة فقط.

استخدم أجهزة موثوقة

قم بتسجيل الدخول على أجهزة الكمبيوتر الموثوقة، لأن المتسللين يستخدمون برامج تسجيل المفاتيح على أنظمة الكمبيوتر التي تسجل كل ما تكتبه.

تغيير كلمات المرور باستمرار

يجب تغيير كلمة المرور الخاصة بك مرة واحدة كل 6 أشهر، وهذا ينطبق على جميع كلمات المرور الخاصة بك، وليس على الفيسبوك فقط، وفقا لموقع wikihow.

تأمين حساب البريد الإلكتروني

نظرا لأن بريدك الإلكتروني يُستخدم غالبا لاستعادة كلمة المرور، فتأكد من تأمينه بكلمة مرور قوية والمصادقة الثنائية.

مراجعة التطبيقات ومواقع الويب

تحقق بشكل دوري من قائمة التطبيقات ومواقع الويب المرتبطة بحسابك على فيسبوك.

كما يجب أنتقوم بإزالة أي شيء لم تعد تستخدمه أو لا تتعرف عليه، هذه المراجعة تقلل من مساحة الهجوم المحتملة وتحد من تعرض حسابك.

ضبط إعدادات الخصوصية

قم بمراجعة وتخصيص إعدادات الخصوصيةالخاصة بك، وحدد من يمكنه رؤية منشوراتك ومعلوماتك الشخصية وقائمة الأصدقاء.

وكن حذرا بشأن مشاركة التفاصيل الشخصية علنا، تساعدك هذه الإعدادات على التحكم فيمن يمكنه الوصول إلى معلوماتك.

لا تفتح الروابط المشبوهة

كن حذرا من أي رسائل فيسبوك تحتوي على روابط تبدو مشبوهة، أو تحتوي على أخطاء إملائية أو نحوية زائدة، أو تنقل إحساسا بالإلحاح.

يمكن أن تكون رسائل تصيد احتيالي مصممة لخداعك للنقر على رابط ضار ومنح المخترقين حق الوصول إلى حسابك.

تجنب استخدام شبكات “الوايفاي” العامة

لمنع مخترقي الإنترنت من اعتراض بياناتك، أو استدراجك بهجوم وسيط، تجنب استخدام شبكة “وايفاي” العامة حيثما أمكن ذلك.

إذا لم يكن لديك خيار آخر، فكر في استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) لتشفير اتصالك بالإنترنت، وفقا لموقع tripwire.