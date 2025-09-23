10 لاعبين جزائريين يدخلون أوربا ليغ مساء الأربعاء

إضافة إلى ستة شاركوا في رابطة أبطال أوربا

في سابقة هي الأولى في تاريخ الكرة الجزائرية، سيشارك 16 لاعبا بالتمام والكمال في منافستي رابطة أبطال أوربا وأوربا ليغ، وهما أعرق المنافسات وأقواها على مستوى القارة العجوز والعالم، وتكمن أهمية هذا التميز الجزائري أننا في موسم استثنائي سيتميز بلعب كأس أمم إفريقيا بعد حوالي ثلاثة أشهر في بلاد فاس، وكأس العالم في نهاية الموسم الكروي الحالي، ومشاركة الجزائريين في هذه المباريات الأوروبية المتنوعة والرفيعة المستوى، ستضخ لهم الكثير من الخبرة ومن اللياقة البدنية والمعنوية التي تفيد المنتخب الوطني، وتفيد اللاعب لتسويق فنياته.

الأسبوع الماضي شهد دخول عدد من الجزائريين منافسة رابطة أبطال وربا، وباستثناء ريان آيت نوري الغائب عن مباريات مانشستر سيتي بسب الإصابة، فإن البقية شاركوا بين أساسيين واحتياطيين وهم لاعب مارسليا غويري أمام ريال مدريد والثلاثي الناشط في ألمانيا مازا وبن سبعيني وفارس شعيبي، إضافة إلى الوافد على المنافسات الأوروبية آدم زرقان الذي كان أسعدهم بالمشاركة أساسيا، وفوز ناديه سان جيلواز في هولندا بثلاثية.

مساء الأربعاء سيشهد بداية دخول لاعبي أوربا ليغ وعددهم 10، وهو رقم كبير، حيث يتنقل فريق دينامو زغرب المشارك في أوربا ليغ باللاعبين بكرار واسماعيل بن ناصر إلى المنافسة، باستقباله لفريق فينارباخشا التركي، وهي فرصة من ذهب لبن ناصر بالخصوص لدخول معترك المنافسة والعودة تدريجيا للفورمة حتى يكون في أكتوبر مع زملائه وفي ديسمبر في رحلة بلاد مراكش.

كما سيسافر فينورد الهولندي إلى براغ وأمله على حاج موسى لدك شباك المنافس، بعد أن طوّر حاج موسى في مستواه في المباريات الأخيرة، كما سيستقبل نيس ولاعبه هشام بوداوي فريق روما في مباراة هي بالتأكيد إضافة لأسمر الخضر دينامو وسط الميدان.

وتتواصل المنافسة يوم الخميس بدخول بقية اللاعبين الجزائريين، إذ يستقبل نادي ليل بلاعبيه الجزائريين عيسى ماندي ونبيل بن طالب نادي بران النرويجي، في الوقت الذي تُلعب فيه مباراة بين جزائريين في سويسرا، عندما يستقبل يونغ بويز ومدافعه حجام، فريق بناتينايكوس اليوناني الذي يلعب له أحمد توبة، أما ليون الذي انتدب رشيد غزال وباشر إشراكه، فسيواجه فريق سالسبورغ.

ولأنه شارك سابقا في ذات المنافسة أوربا ليغ مع ناديه السابق نيس، فإن بوعناني ليس في حاجة إلى خبرة لمواجهة بازل السويسري خارج ميدانه، ولكنه في حاجة إلى رفع نسق أدائه لأجل أن يعود قريبا إلى المنتخب الوطني.

16 لاعبا في دور المجموعات هو رقم مهم تحلم به كل الدول الإفريقية لأن هؤلاء اللاعبين لا ينشطون في أوربا فقط، وإنما مع الأندية المعنية بالمنافسات الأوروبية، لكن المفارقة،أن المنتخب الوطني لا يستفيد من هؤلاء بالشكل اللازم، بدليل أن المدرب بيتكوفيتش يشرك لاعبين حاليا لا علاقة تجمعهم بالمنافسات الأوربية منهم الحارس وعطال وزروقي وعوار وبن رحمة وبلايلي وبونجاح ورياض محرز.