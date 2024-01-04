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الجزائر
خلال أسبوع واحد

14 وفاة بسبب تسرّب غاز أحادي الكربون

الشروق أونلاين
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14 وفاة بسبب تسرّب غاز أحادي الكربون
أرشيف
سوء تركيب أجهزة التدفئة من أسباب حوادث الاختناق

لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 105 آخرون بحالات تسمم في حوادث تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون خلال أسبوع واحد، في حصيلة تفوق تعداد ضحايا حوادث المرور في نفس الفترة.

وارتفعت حصيلة ضحايا هذه الحوادث، إلى 48 حالة وفاة و1001 حالة تسمّم منذ بداية أكتوبر الماضي، حسب معطيات مصالح الحماية المدنية.

بالمقابل، توفي 13 شخصا وأصيب 355 آخرون في حوادث المرور المسجّلة بالمناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 26 ديسمبر 2023 إلى 1 جانفي 2024، حسب بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر أن حصيلة حوادث المرور عرفت انخفاضا بنسبة -27 بالمئة بالنسبة لعدد الحوادث، وبنسبة 32 بالمئة في عدد الجرحى. مع تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بـ 2 بالمئة.

وقرّر مجلس الوزراء مطلع العام الماضي، تكليف شركة سونلغاز بتزويد المواطنين بأجهزة إنذار صوتية ومرئية، ضدّ تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون. على أن توزّع بالمجان على البيوت.

كما ألزمت الحكومة بأن يتضمن دفتر شروط بناء المشاريع السكنية قيد الإنجاز بكل صيغها، هذا النوع من الأنظمة، للحدّ من حوادث الاختناق بالغاز.

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