15 فوجا تربويّا لكل أستاذ رياضة عبر ابتدائيات الوطن

الوزارة تدخل مرحلة متقدمة من تحضيرات برنامج المادة

أحصت مديريات التربية للولايات، بدقة المدارس الابتدائية المؤهلة وغير المؤهلة لتدريس مادة التربية البدنية والرياضية وفق الأطر الأكاديمية، وذلك قصد التدخل السريع لإيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة قبل موعد الدخول المدرسي المقبل 2023/2024، إذ تقرر إسناد 15 فوجا تربويا كمرحلة أولى لكل أستاذ رياضية.

أسرت مصادر “الشروق”، بأنه قد تقرر وبصفة مبدئية، تكليف كل أستاذ في مادة التربية البدنية والرياضية بتدريس 15 فوجا تربويا في الأسبوع، شريطة ألا يتجاوز الحجم الساعي للحصة الواحدة 60 دقيقة، وهو حجم ساعي يعد أقل بكثير من ساعات التدريس الأسبوعية التي يؤديها أستاذ المدرسة الابتدائية والمقدرة بـ30 ساعة في الأسبوع.

وأضافت أن توزيع الأفواج التربوية على الأساتذة، قد تم بناء على عدد المناصب المالية المفتوحة والمقدرة بـ12 ألف منصب مالي موزع عبر أزيد من 26 ألف ابتدائية، كما أعلن خلال مجلس الوزراء المنعقد في 16 أفريل الفارط.

وأفادت بأنه سيتم مطالبة أساتذة التربية البدنية والرياضية وجوبا، عقب استلامهم لقرارات التعيين، بتكملة النصاب القانوني لساعات التدريس الإجمالية والمقدرة بـ30 ساعة في الأسبوع، في مدارس ابتدائية أخرى والواقعة في نفس المقاطعة الجغرافية، بقرار من مدير التربية للولاية، وذلك قصد تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المربين.

وكشفت مصادرنا بأن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، قد أنجزت قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المدارس الابتدائية المؤهلة فعلا لتدريس حصص التربية البدنية والرياضية في أجواء مريحة وصحية، في حين تمكنت أيضا من ضبط قائمة الابتدائيات غير المؤهلة، وهي التي لا تتوفر على ساحات ملائمة لممارسة الرياضة وكذا التي لا تتوفر على ملاعب جوارية قريبة منها، وذلك بغية التدخل العاجل لتسوية كافة هذه الوضعيات العالقة قبل موعد الدخول المدرسي القادم.

وأشارت إلى أن عملية توزيع المناصب المالية لأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية، تتم حاليا وفق “التقطيع البلدي” أو التقسيم حسب المجالس الشعبية البلدية، حيث تم منح كل بلدية من بلديات الوطن مناصب مالية أدناها منصب مالي واحد وأقصاها 40 منصبا.

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيلات الإلكترونية للترشح لمنصب أستاذ مدرسة ابتدائية تخصص تربية بدنية ورياضية، لا تزال جارية حصريا عبر المنصة الرقمية “توظيف”، وستختتم بشكل رسمي مساء الخميس المقبل 25 ماي 2023، على أن يتم الشروع في ترتيب المترشحين ترتيبا انتقائيا وتفاضليا، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار عدة معايير وأولويات ويتعلق الأمر أولا بمعيار البلدية أو مكان تواجد المنصب المالي، وفي حال تعذر الحصول على مترشح في البلدية يتم الانتقال استثناء إلى الدائرة، وثانيا معيار أقدمية المؤهل العلمي، وثالثا السن ورابعا الخبرة المهنية المكتسبة في مجال تدريس مادة التخصص.