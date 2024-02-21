15 مشروع جديد للسكة الحديدية في 2024

كشف عز الدين فريدي، المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجازات الاستثمار في السكك الحديدية، عن وجود العديد من مشاريع السكك الحديدية التي ستنطلق بها الأشغال خلال السنة الجارية 2024، وبخط سير طوله 2773 كلم.

وخلال استماعه من قبل لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، أكد فريدي على وجود 15 مشروع انجاز للسكك الحديدية، ستنطلق بها الأشغال قريبا، على غرار خط “تلمسان – سيدي بلعباس” و “غليزان – تيارت” و “فرندة – تيارت” و”عين البيضاء – أم البواقي – خنشلة” و”بوغزول – قصر البخاري” و“تقرت – حاسي مسعود” و“مشرية – البيض”.

وأكد المتحدّث على وجود برنامج انجاز 5650 كلم من خطوط السكك الحديدية، قيد الدراسة حاليا، يهدف إلى ربط كل مناطق الوطن وفك العزلة عن المواطنين، على غرار خط “عنابة – الحدود التونسية” و”واد زيان – رمضان جمال” و”سطيف – جيجل” و”باتنة – سطيف”.