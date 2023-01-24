16 نصيحة يجب اتباعها أثناء القيادة في الثلوج والأمطار

تتطلب القيادة الآمنة أثناء تساقط الثلوج والامطار قدرا كبيرا من الحذر، مع استخدام تقنيات القيادة الدفاعية واليقظة الزائدة.

من المهم جدا معرفة احتياطات السلامة قبل أن تكون على طريق سريع مغطى بالثلج أو الجليد أو مبلل بالأمطار.

أزح الثلج والجليد من السيارة

– أزح الثلوج من الجزء العلوي لسيارتك لأنه يمكن أن ينزلق على الزجاج الأمامي ويحجب عنك الرؤية.

-استخدم وقتا كافيا لإزالة الجليد من الزجاج الأمامي من الداخل والخارج، فمن غير القانوني القيادة بدون رؤية كاملة.

– عندما تجد نفسك مضطرا للسير فوق الجليد لا تفرمل إلا إذا اضطررت لذلك،ودع سيارتك تتوقف عن طريق رفع قدمك عن دواسة الوقود.

– إذا كنت تخطط للقيام برحلة طويلة، فخطط لمسارك مسبقا وتجنب أي ممرات جبلية،أو طرق خطرة حتى لو كان ذلك يعني اتخاذ الطريق الطويل.

– امنح لنفسك الوقت الكافي للوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه، فالطقس الثلجي ليس الوقت المناسب للسرعة والقيادة في اللحظة الأخيرة.

– إذا كنت تقيم في منطقة تتساقط فيها الثلوج، فالأفضل أن تأخذ دورة تدريبية عبر النت في القيادة أثناء تساقط الثلوج والجليد، وفق ما نشره موقع defensivedriving.

– وتقدم مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية بشكل دوري نصائح حول السير في الظروف الجوية الصعبة.

تأكد من المسّاحات والمصابيح

– تأكد من أن مسّاحات الزجاج الأمامي تعمل بشكل جيد للحفاظ على الزجاج الأمامي نظيفا وعدم تأثر رؤيتك.

– تحقق من أن جميع المصابيح تعمل وأن تكون مرئية بوضوح (قد تحتاج إلى تنظيف العدسات من وقت لآخر).

– كن لطيفا على دواسة الوقود، وتجنب أي تسارع شديد من المحتمل أن يتسبب في دوران العجلة.

– إذا بدأت سيارتك في الانزلاق، لا تضغط على الفرامل، ببساطة ارفع قدمك عن البنزين ووجه عجلة القيادة في الاتجاه الذي تريده.

– استخدم المصابيح الأمامية أثناء الثلج الكثيف،لن تكون الأضواء النهارية كافية، ولن تكون هناك إضاءة في الجزء الخلفي من سيارتك.

كما أنك ستحتاج إلى التأكد من أنه يمكنك الرؤية أمامك وأن السيارات التي تسير خلفك تعلم أنك هناك

-لا تتجاوز المركبات أبدا عندما تكون الظروف مثلجة أو جليدية، حسب موقع theaa.

تأكد من نوعية الطريق

– انتبه لرذاذ الإطارات المنبعث من المركبات من حولك، إذا كان هناك الكثير من الرذاذ، فإن الطريق مبللة.

وإذا لم يكن هناك الكثير من الرذاذ، وبدت الطريق مبتلة، فاتخذ احتياطات إضافية لأن الطريق قد بدأ يتجمد.

– تأكد أن سيارتك مجهزة بالإمدادات الضرورية ومعدات التدفئة أثناء القيادة في الثلج والأجواء الممطرة، وفق موقع wmtransportationinc

معدات ضرورية

– افحص إطارات سيارتك للتأكد من أن عمق المداس آمن، وإلا فقد تنزلق سيارتك في الجليد.

– يمكن أن يؤدي أخذ بطانية وطعام ومشروب وشاحن للهاتف وأسلاك القفز ومجرفة إلى إحداث فرق كبير إذا كانت سيارتك عالقة في الثلج، وفق موقع carmats.