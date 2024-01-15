19 معلومة قد لا تعرفها عن طيور الكناري
يعشق الجزائريون طيور الكناري بسبب شكلها الجميل وصوتها العذب وقدرتها على التأقلم مع البيئة التي تعيش فيها، غير أنها تحتاج إلى عناية خاصة لتعمّر.
وقد تبدو هذه الطيور الصفراء متشابهة، ولكن الدراسات التي أجريت عليها تؤكد أنها مختلفة عن بعضها بنفس الطريقة التي يختلف بها شخص عن آخر.
في هذا المقال، سنتعرف على19 معلومة عن طائر الكناري:
- لأول مرة جلب الأوروبيون هذه الطيور من جزر الكناري منذ حوالي 500 عام، لذلك أصبحت تُعرف بطيور الكناري.
- يعتبر طائر الكناري هو النوع الوحيد الذي تغيّر فيه جهاز النطق نتيجة التدجين.
- معظم طيور الكناري صغيرة، لكن بعض سلالاتها يصل طولها إلى 21-23 سم.
- يزن الكناري حوالي 20-22 غراما
- على عكس الصورة النمطية الشائعة، فإن طيور الكناري ليست صفراء فقط،فألوان ريشها مختلفة بين البني والأحمر والأبيض وغيرها.
- تستطيع هذه الطيور أن تتذكر ثم تعيد إنتاج سلسلة من الأصوات، أي اللحن.
- منذ أن شارك الناس في تدجين وتربية طيور الكناري، تم تربية حوالي 120 سلالة مختلفة منها.
- في مسابقات الكناري، تقوم لجنة كاملة بتقييم لحن غنائها.
- يقول بعض علماء النفس إن غناءها له تأثير مفيد على مستويات التوتر لدى الإنسان، حيث يهدئ الجهاز العصبي.
- تغني هذه الطيور المذهلة طوال حياتها منذ أن تكبر، ويمكنها العيش لمدة تصل إلى 12-14 سنة.
- بفضل سمعها الدقيق، تستطيع التقاط الأصوات بتردد يتراوح بين 1100 إلى 10000 هرتز.
- عند الاحتفاظ بها في المنزل، عليك السماح لها بالتحليق حول الغرفة كل يوم.
- يمكن ترويضها بسهولة، لأنهاتعتاد بسهولة على أصحابها وتجلس على أكتافهم أو رؤوسهم وتأكل من أيديهم.
- يمكنها أن تتزاوج مع بعض أنواع الطيور الأخرى، مثل طائر الحسون، وفقا لما نشره موقع 100-facts.
- ذكر الكناري يغني أكثر من الإناث لجذب الشريك وبمجرد أن يجد رفيقة، سيقل غناءه لأنه لم يعد يبحث عن رفيقة.
- كما يغني الذكور كوسيلة لتحديد أراضيهم وإبعاد المخلوقات الأخرى عن مساحتهم، وفي بعض الأحيان يغنون فقط لأنهم يريدون ذلك.
- أحيانا لا يغنيالذكر كثيرا بسبب انخفاض مستويات الهرمون فقد يشير إلى مرضه، أو إلى تقدمه في السن أو أن موسم طرح الريش قد بدأ.
- هذه الطيور الصغيرة تحب أن تكون مساحتها كبيرة مفتوحة وإلا سوف تتضاءل إذا لم يكن لديها المكان المناسب لنشر أجنحتها.
- تحب الفلفل الحار، لأنه يدعم الدورة الدموية وهو مصدر جيد لفيتامين أ وفيتامين ج، لذا فإن إطعامه لطائر الكناري يمكن أن يكون له فوائد عديدة، بحسب موقع petkeen.