19 معلومة قد لا تعرفها عن طيور الكناري

يعشق الجزائريون طيور الكناري بسبب شكلها الجميل وصوتها العذب وقدرتها على التأقلم مع البيئة التي تعيش فيها، غير أنها تحتاج إلى عناية خاصة لتعمّر.

وقد تبدو هذه الطيور الصفراء متشابهة، ولكن الدراسات التي أجريت عليها تؤكد أنها مختلفة عن بعضها بنفس الطريقة التي يختلف بها شخص عن آخر.

في هذا المقال، سنتعرف على19 معلومة عن طائر الكناري: