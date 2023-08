19 points fixes de vente de légumes secs dans 5 wilayas de l’ouest

Pas moins de 19 points fixes et un nombre de points mobiles de vente de légumes secs à des prix raisonnables aux citoyens, ont été ouverts à travers les wilayas relevant de la direction régionale du commerce d’Oran, a appris l’APS samedi du directeur régional du secteur, Djillali Sebouaai.

Dans une déclaration, Sebouaai a indiqué que les coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) des wilayas d’Oran, de Tlemcen, d’Aïn Témouchent, de Sidi Bel-Abbès et de Mostaganem ont procédé avec les directions des services agricoles (DSA) et du commerce et de promotion des exportations, à l’ouverture de 19 points fixes et autres mobiles de vente de pois chiche, d’haricots de lentilles et du riz aux citoyens à des prix raisonnables et fixes au préalable soit pour la vente de gros ou de détail.

Dans ce cadre, sept (7) points de vente de ces produits de consommation ont été ouverts dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, cinq (5) à Mostaganem, trois (3) dans la wilaya d’Oran et trois (3) autres à Aïn Témouchent et un (1) point ce samedi dans la wilaya de Tlemcen, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, les CCLS ont lancé la création de points de vente mobiles des légumineuses à travers plusieurs communes. La CCLS de la wilaya d’Oran a consacré deux camions comme points de vente mobiles sillonnant plusieurs communes quotidiennement sauf le vendredi, soit une moyenne de deux sites par jour.

Dans la première phase, sont programmées les communes d’Oran, de Misserghine, d’Aïn Turck, d’El Kerma, d’Es-Sénia et Bir El Djir, en attendant d’autres communes prochainement.