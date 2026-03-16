Paris et Alger renouent le dialogue diplomatique

Entretien Attaf/Barrot

Le Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a reçu, ce 15 mars, un appel téléphonique de son homologue français, le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, affirme un communiqué du ministère des Affaires Etrangères.

À cette occasion, les deux ministres ont passé en revue l’état des relations bilatérales ainsi que les perspectives de leur développement. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur la situation dans l’espace sahélo-saharien, ainsi que sur les développements liés au processus de règlement de la question du Sahara occidental.

Par ailleurs, les deux chefs de la diplomatie ont abordé les graves évolutions que connaît la région du Moyen-Orient et leurs lourdes conséquences aux échelles régionale et internationale.

Dans ce contexte, l’accent a été mis particulièrement sur la situation au Liban, laquelle constitue une source de préoccupation commune pour les deux pays.