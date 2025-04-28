20 صورة لزوجة ترامب وواحدة منها أمام الأهرامات المصرية.. ما القصة؟

نشر البيت الأبيض 20 صورة لزوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منها واحدة أمام الأهرامات المصرية، ما جعل نشطاء يتساءلون إن كانت ميلانيا زارت القاهرة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تم الاحتفال بعيد ميلاد السيدة الأولى ميلانيا ترامب الخامس والخمسين بسلسلة من الصور تسلط الضوء على بعض أبرز محطاتها خلال فترة وجودها في البيت الأبيض.

وتشمل اللحظات التي تم تسليط الضوء عليها، صورا لميلانيا خلال احتفال البيت الأبيض بعيد الفصح، وجولتها في الأهرامات في مصر، ورقصها مع الرئيس، ووصولها إلى قاعدة سيغونيلا الجوية في صقلية، والترويج لمبادرتها “كن الأفضل”، والتحليق على متن طائرة مارين وان.

يذكر أنه طوال فترة عملها كسيدة أولى، حرصت ميلانيا بشدة على خصوصيتها، وحافظت على جدول أعمال عام محدود، فإلى جانب حضورها فعاليات كبرى، مثل خطاب الرئيس أمام جلسة مشتركة للكونغرس الشهر الماضي، استخدمت منبرها الرسمي لتسليط الضوء على قضايا تعتبرها مهمة.

وعلى سبيل المثال، قامت الشهر الماضي بزيارة نادرة إلى مبنى الكابيتول لدعم تشريع مشترك بين الحزبين لمكافحة الإباحية الانتقامية، وقبل أن يقسم زوجها اليمين الدستورية لولايته الثانية، وقّعت صفقة ضخمة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون لتصوير فيلم وثائقي عن حياتها.

واحتفل العديد من كبار مسؤولي إدارة ترامب، مثل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ومديرة إدارة الأعمال الصغيرة، كيلي لوفلر، بعيد ميلاد السيدة الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي.

والسبت، كشف ترامب عن سبب عدم تقديمه هدية لزوجته ميلانيا في عيد ميلادها الخامس والخمسين الموافق ليوم 26 أفريل.

وقال ترامب إن انشغالاته الكثيرة لم تتح له تقديم هدية لزوجته، موضحا في ذات الوقت أنه دعاها إلى عشاء رومانسي في طائرة الرئاسة خلال رحلتهما إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس.

ووصل ترامب وميلانيا إلى العاصمة الإيطالية مساء الجمعة، في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 جانفي.

وأفادت وكالة “فرانس برس”، أن الزوجين لن يتناولا العشاء مساء السبت في أحد مطاعم روما، بل أنهما غادرا العاصمة مباشرة بعد الجنازة إلى الولايات المتحدة بعد مراسم وداع البابا.

وأقرّ الرئيس البالغ من العمر 78 عاما بأنها قد لا تكون الطريقة الفضلى للاحتفال بعيد ميلاد زوجته.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “إنها تعمل في عيد ميلادها”، ومشيرا إلى أنه لم يعد يحظى بمتسع من الوقت لأي شيء آخر.

وأضاف: “لم يكن لديّ وقت لشراء هدايا، كنت مشغولا جدا”.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتزم دعوة زوجته لتناول العشاء في عيد ميلادها، أجاب: “سأصطحبها لتناول العشاء في طائرة الرئاسة”.

وعاشت عائلة ترامب منفصلة إلى حد كبير منذ تولي الرئيس منصبه، إذ تمضي ميلانيا معظم وقتها في نيويورك، حيث يتابع نجلهما بارون، البالغ 19 عامًا، دراسته الجامعية.

يذكر أن ميلانيا قضت عيد ميلادها في العام الماضي، وحيدة بفلوريدا، بينما كان زوجها في نيويورك لحضور محاكمته في قضية نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، حيث قال حينها: “لكان أمرًا جيدًا لو كنت معها، ولكنني في قاعة المحكمة لمحاكمة مزورة”.