ديوان الحجّ والعمرة يذكّر.. ويحذّر من "الإعلانات الوهمية"

3 أفريل آخر موعد لدخول السعودية بتأشيرة العمرة

ح.م
المسجد النبوي في المدينة المنورة

ذكّر الديوان الوطني للحج والعمرة يوم الأربعاء في بيان، بتحديد آخر موعد لدخول المملكة السعودية بتأشيرة عمرة، بيوم 15 شوال 1447ه، الموافق لـ 3 أفريل 2026م.

وأوضح الديوان في ذات السياق، أن آخر موعد لمغادرة أراضي المملكة، قد حُدّد بيوم 1 ذو القعدة 1447ه، الموافق لـ 18 أفريل 2026م.

ودعا الديوان كافة المعتمرين إلى ضرورة الالتزام بهذه الآجال المحدّدة، تفاديا لأي مخالفات قد تكون لها تبعات سلبية. محذّرا من “الإعلانات والبرامج الوهمية، ومن التعامل مع جهات غير معتمدة”.

سنة حسنة انتشرت بين شبابنا.. أداء مناسك العمرة في عز الشباب

وطالب البيان أيضا بـ”ضرورة التأكد من التعامل حصريا مع وكالات السياحة والأسفار المرخّصة عبر القنوات الرسمية”.

قبل أن يشدّد من جهة أخرى، على “أهمية الالتزام بالتعليمات التنظيمية، وأنه لا حج بلا تصريح. وضرورة التقيد بالإجراءات المعتمدة لضمان أداء المناسك بكل يسر وأمان”.

