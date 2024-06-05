3 سنوات حبسا نافذا ضد شقيقة مترشحة لامتحان التعليم المتوسط

كانت تملي عليها الإجابة عبر الهاتف

أصدرت محكمة الذرعان بولاية الطارف يوم الأربعاء، حكما بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية قيمتها 30 مليون سنتيم، ضدّ شقيقة مترشحة لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، لارتكابها جنحة تسريب أجوبة الامتحان.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، أن شقيقة المدانة ضبطت في حالة غش باستعمال الهاتف النقال، حيث كانت تتواصل من خلاله مع شقيقتها البالغة، التي كانت تملي عليها الإجابة.

وتمّ تقديم الأخت أمام النيابة لمتابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري، بجنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات التعليم المتوسط، ليصدر في حقّها حكم بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، مع الغرامة المالية.

وعامان حبسا نافذا وغرامة 20 مليون سنتيم على متّهمتين في تبسة

ويوم الثلاثاء، أدانت محكمة تبسة متّهمتين بتسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 مليون سنتيم.

ويتعلق الأمر، حسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، بمترشّحة حرّة لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط في الـ25 من العمر، ومتّهمة أخرى في الـ34.

حيث تمّت متابعة المتّهمين أمام العدالة عن طريق إجراء المثول الفوري، لارتكاب الأولى جنحة تسريب مواضيع الامتحان المذكور، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

ولارتكاب الثانية جنحة تسريب أجوبة الامتحان بنفس الطريقة. وهي جرائم يعاقب عليها بنصّ المواد 253 مكرر 6، و253 مكرر 7 من قانون العقوبات، يوضح البيان.