4 وزيرات وكاتبتين للدولة في الحكومة الجديدة.. تعرّف عليهن!

كشفت تشكيلة الحكومة الجديدة التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية، مساء الإثنين، حمل 4 نساء لحقائب وزارية، مع تعيين كاتبتين للدولة.

وشهد التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مغادرة عدد من الوزراء وتعيين آخرين، حسب ما أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.

وفيما يتعلق بالعنصر النسوي فقد تم نقل صورية مولوجي من وزارة الثقافة والفنون إلى وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، وكوثر كريكو من وزارة التضامن لوزارة العلاقات مع البرلمان خلفا لبسمة عزوار.

وتم تعيين والية سكيكدة السابقة حورية مداحي، وزيرة للسياحة والحرف التقليدية، مع إضافة “جودة الحياة” إلى وزارة البيئة وتكليف رئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر نجيبة جيلالي بتولّيها، خلفا لـوزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب.

كما تم تعيين سلمى بختة منصوري، التي شغلت منصب سفيرة فوق العادة للجزائر لدى بوركينافاسو، كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّفة بالشؤون الإفريقية، وكريمة طافر التي شغلت منصب مديرة وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، كاتبة دولة لدى وزير الطاقة، مكلّفة بالمناجم.

صورية مولوجي

من مواليد 08 أكتوبر 1977، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم تخصص ترجمة وعلم الإنسان وشهادة التأهيل الجامعي من جامعة وهران، وحاصلة على درجة أستاذة بحث قسم.

ـ حملت حقيبة الثقافة والفنون الجزائرية في حكومة أيمن بن عبد الرحمان.

ـ استلمت رئاسة الوزارة في 19 فيفري 2022 خلفا لوفاء شعلال.

ـ تولت منصب رئيس المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بالإنابة قبل تعيينها.

امتهنت التدريس من سنة 2003 إلى 2010 في عديد الأقسام التابعة لكلية الآداب، اللغات والفنون، والتحقت بالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران في سنة 2006، حيث تولت منصب رئيسة قسم العلاقات الخارجية والتثمين العلمي من بين عديد المناصب الإدارية والعلمية الأخرى.

تُعد ثاني باحثة في المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية تُعين وزيرةً بعد نورية بن غبريط رمعون التي أشرفت على وزارة التربية الوطنية بين عامي 2014 و2019.

حورية مداحي

شخصية بارزة في مجال الإدارة والتخطيط العمراني، حيث تمتلك خبرة طويلة في المناصب الحكومية، وأثبتت جدارتها من خلال أدائها المتميز في مختلف المناصب التي شغلتها.

ـ بدأت مسيرتها المهنية كأستاذة في المدرسة العليا للهندسة المعمارية، مما يعكس خلفيتها الأكاديمية القوية وخبرتها في التصميم الحضري والهندسة المعمارية.

ـ شغلت منصب المديرة العامة للمدن الجديدة بوزارة السكن بين عامي 2015 و2017، حيث أدارت مشاريع عمرانية كبيرة ساهمت في تطوير البنية التحتية للمدن الجزائرية.

ـ تولت منصب الوالي المنتدب للمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أحد أهم المشاريع التنموية في الجزائر العاصمة.

ـ عُينت والي ولاية سكيكدة، حيث أدارت خططًا استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية.

كوثر كريكو

من مواليد 2 مارس 1982 بمدينة قسنطينة بالشرق الجزائري، حاصلة على شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة بشير منتوري، عام 2003.

هي ناشطة حقوقية وسياسية جزائرية عضو بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عينت من قبل رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بحكومة عبد العزيز جراد.

تقلدت عدة مناصب منها:

ـ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 2 جانفي 2020.

ـ عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ـ محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة منذ 2006.

ـ ناشطة حقوقية في مجال حقوق الإنسان والأسرة والمرأة.

سلمى بختة منصوري

شغلت منصب سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة ” بوركينا فاسو ” في شهر جويلية الفارط.

ـ لعبت دورًا بارزًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وبوركينا فاسو.

كريمة بكير طافر

تشغل منصب مديرة الوكالة الوطنية للمصلحة الجيولوجية، وهي هيئة مسؤولة عن دراسة الموارد الطبيعية والمعادن في الجزائر.

تهدف الوكالة إلى تعزيز استكشاف الموارد الجيولوجية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

ـ لديها خلفية علمية قوية في مجال الجيولوجيا وعلوم الأرض.

ـ تلعب دورًا مهمًا في وضع استراتيجيات لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية الجزائرية.

ـ تهدف من خلال عملها لدعم الأبحاث الجيولوجية واستكشاف الثروات الطبيعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجالات الجيولوجيا والطاقة.

نجيبة جيلالي

معروفة بجهودها الكبيرة في تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، وتركز بشكل خاص على قضايا التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية.

شغلت منصب رئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر، قبل تكليفها كاتبة دولة لدى وزير الطاقة وتحسين جودة الحياة.