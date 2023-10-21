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4473 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة

الشروق أونلاين
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4473 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4473 شهيدا، مع نحو 15400 جريح.

ففي قطاع غزة ارتفع تعداد الشهداء إلى 4137  شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال. في حين وصل عدد الجرحى إلى 15000 مصاب.

وفي الضفة، بلغ عدد الشهداء 84 شهيدا، بينهم الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلا عن مستشفيات القطاع، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أكثر من 50 عائلة أبيدت بشكل كامل من السجل المدني. بعد استشهاد جميع أفرادها جراء قصف بيوتهم.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الخامس عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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