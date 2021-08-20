5 ساعات دراسة يوميا

الوزارة تعتمد رسميا نظام التفويج وتفرج عن مخطّطات التدريس

برمجة حصص الموسيقي والرسم والرياضة مرة كل أسبوعين

اعتماد حجم ساعي لأساتذة الابتدائي يقارب 30 ساعة

أقرت، وزارة التربية الوطنية، مخططات استثنائية للتمدرس لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي، والتي تضمنت توضيحات إضافية لضمان الدراسة حضوريا في الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2021/2022، الذي سينطلق رسميا في الـ21 سبتمبر المقبل، إذ تقرر اعتماد العمل في فترتين صباحية ومسائية والعمل بالتناوب بين الفوجين خلال الأسبوع ذي 5 أيام، بإسقاط الدراسة يوم السبت، على أن يتم تدريس مواد الإيقاظ مرة كل أسبوعين.

وأفرجت، الوزارة الوصية عن مخططات التمدرس الاستثنائية في الطور الابتدائي، والتي تضمنت بعض التوضيحات الإضافية لضمان الدراسة حضوريا في ظل استمرار أزمة الوباء، فبالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد، سيتم اعتماد مخطط استثنائي قائم على العمل في فترتين صباحية ومسائية من دون تناوب خلال الأسبوع ذي خمسة أيام، ويتميز هذا المخطط بتبني “التفويج”، حيث يقسم كل فوج تربوي إلى فوجين فرعيين مع الاحتفاظ بنفس توقيت الأستاذ سواء أستاذ اللغة العربية أو أستاذ اللغة الأمازيغية أو أستاذ اللغة الفرنسية.

وأوضح، نفس المخطط بأن العمل بالتناوب يكون بين الفوجين كل يومين خلال الأسبوع والتناوب كل أسبوعين، على أن تنطلق الدراسة من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحا إلى الحادية عشر و15 دقيقة لمدة ثلاث ساعات و15 دقيقة، تتخللها فترة راحة لمدة ساعة من الحادية عشر و45 دقيقة إلى الواحدة زوالا، لتنطلق الفترة المسائية من الواحدة إلى الثالثة مساء لمدة ساعتين، ليتم استغلال اليوم من دون دراسة للأعمال المنزلية للاستفادة من التعليم.

وأما بخصوص المدارس التي تعمل بنظام الدوامين، فإنه تقرر اعتماد مخطط استثنائي قائم على العمل في فترتين صباحية ومسائية بتناوب كل فوجين بين الفترتين خلال الأسبوع ذي 5 أيام من الأحد إلى الخميس والتناوب كل أسبوع، فيما تقرر إسقاط الدراسة يوم السبت، بالمقابل فقد تم تبني العمل بنظام “التفويج”، حيث يقسم كل فوج تربوي إلى فوجين فرعيين مع الاحتفاظ بنفس توقيت الأستاذ سواء أستاذ اللغة العربية أو أستاذ اللغة الأمازيغية أو أستاذ اللغة الفرنسية.

وبناء على نفس المخطط، ستنطلق الدراسة على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار و15 دقيقة لمدة 4 ساعات، تتخللها فترة استراحة منتصف النهار من 12.15 إلى غاية منتصف النهار و45 دقيقة لمدة نصف ساعة، لتنطلق الدراسة في الفترة المسائية من منتصف النهار و45 دقيقة إلى الساعة الخامسة مساء لمدة 4 ساعات.

وأضافت، نفس المخططات الاستثنائية، بأنه اعتبارا للوضع الوبائي الصحي وما يقتضيه من إجراءات استثنائية على مستوى الدراسة، فقد تمت مراجعة شبكة المواقيت لمرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسة 2021/2022، إذ تقرر اعتماد حجم ساعي قانوني للأستاذ يقارب 30 ساعة، على أن تقدم التربية التشكيلية والتربية الموسيقية أو التربية الرياضية بالتناوب أسبوعا بأسبوع، فيما تقدم حصتا التربية العلمية والتربية المدنية وكذا التاريخ والجغرافيا بالتناوب أسبوعا بأسبوع، على أن يتم استكمال الحجم الساعي بساعة و30 دقيقة في حجرة أخرى لكل فوج تربوي بالنسبة للأقسام المعنية باللغة الأمازيغية في نظام الدوامين، على أن تمدد الفترة المسائية بنصف ساعة في نظام “الدوام الواحد”.

وشددت الوصاية بأن المدارس الابتدائية ملزمة بتوزيع الحصص التعليمية للأنشطة المقررة في المستويات الخمسة حسب المخططات الاستثنائية للتمدرس، شريطة ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ من الفترات الصباحية سواء في المدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد أو تلك التي تعمل بنظام الدوامين بالتناوب على الفترات الصباحية والفترات المسائية كل أسبوع.