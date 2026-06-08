5 سنوات حبسا للمحامية الموقوفة لطيفة ديب

عن منشورات تمس بالمصلحة الوطنية ورموز الجمهورية.. النيابة تلتمس :

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، الاثنين، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة للمحامية الموقوفة، لطيفة ديب، عن تهمة عرض منشورات على أنظار الجمهور، من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية ورموز الجمهورية، فيما حدد القاضي تاريخ 15 جوان الجاري موعدا للنطق بالحكم الابتدائي.

وخلال مثول المحامية الموقوفة، مساء الاثنين 8 جوان الجاري، أمام قاضي الحكم لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، أين واجهتها بالوقائع المنسوبة إليها، والتي من شأنها أن تضر بالمصلحة الوطنية ورموز الجمهورية الجزائرية، أنكرت المتهمة جميع التهم الموجهة إليها جملة وتفصيلا، وقالت إن نيتها في المنشور لم يكن الإضرار بالمصلحة الوطنية أو المساس بأي رمز من رموز الدولة وهي معروفة بحبها اللامتناهي للجزائر.

المتهمة: أنا ابنة مجاهد وحفيدة شهيد ومصلحة الوطن بالنسبة لي خط أحمر

وأوضحت ديب أن المنشور الذي وضعته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” كان رسالة ضمنية لأطراف وصفتهم بـ”الأعداء” حاولوا تشويه سمعتها وتهديدها بزجها في السجن ثم تصفيتها عن طريق قتلها، وشددت على أنها ليست ضد أي شخص أو جهة معينة.

وفي ردها على سؤال القاضي بخصوص نشر صور رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أكدت المحامية الموقوفة أنهما من الشخصيات العمومية، وهي معتادة في جميع منشوراتها عبر التواصل الاجتماعي على “نشر صورهم من أجل الرفع من قيمتهم وطلب المساعدة والحماية منهم، باعتبارها ابنة مجاهد أولا ثم حفيدة شهيد الوطن ثانيا، وفضلا عن ذلك، فهي مناضلة لمدة 7 سنوات”.

وبوجه شاحب ودموع حارقة، كأنها لم تصدق زجها في السجن وقضاء أسبوع كامل في زنزانته، التمست لطيفة ديب من هيئة المحكمة تبرئتها من كل التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها كانت وستبقى دائما تساند الرئيس تبون وقائد الأركان السعيد شنقريحة، وأن المصلحة العليا للوطن خط أحمر بالنسبة لها.