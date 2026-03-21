50 حافلة جديدة من علامة “تيرصام” لنقل المسافرين في وهران

أعطت السلطات المحلية لولاية وهران يوم السبت، إشارة انطلاق 50 حافلة جديدة من علامة “تيرصام” بسعة 70 و100 راكب.

حيث ستدخل هذه الحافلات حيّز الاستغلال عبر مختلف خطوط المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بمدينة وهران.

وقالت ولاية وهران في بيان، إن هذه الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة “ستدعم حظيرة النقل بولاية وهران. بما يضمن خدمة نوعية أكثر فعالية”.

استلام حافلتين كهربائيتين “صديقتين للبيئة” لنقل المسافرين في العاصمة

وفي العاصمة، استلمت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا) يوم الخميس الماضي، حافلتين كهربائيتين صديقتين للبيئة من نوع “فينسر”.

وحسب ما ذكره بيان للمؤسسة، فقد دخلت هاتان الحافلتان حيّز الخدمة في مرحلة تجريبية، إلى جانب 100 حافلة جديدة من علامة “تير صام”، بسعة 70 و100 راكب كدفعة أولى.

يأتي هذا في إطار “تجسيد برنامج رئيس الجمهورية لتحديث وتجديد الحضيرة الوطنية للنقل، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين. وبإشراف مباشر من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود”، يقول البيان.

وفي أوت 2025، أمر رئيس الجمهورية بالاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة. وكان ذلك خلال اجتماع خُصص لقطاع النقل، على إثر مأساة سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة، ما أودى بحياة 18 شخص.

كما وجّه الرئيس تبون خلال نفس الاجتماع، إلى الاستيراد الفوري والمٌكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات. إلى جانب سنّ تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة.