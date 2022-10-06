7 توجيهات جديدة لوزير الداخلية خلال اجتماعه بالولاة

وجه وزير الداخلية إبراهيم مراد، جملة من التوجيهات للولاة وهذا خلال اجتماع جمعه بهم، الأربعاء.

وحسب بيان للوزارة فقد ترأس إبراهيم مراد، مناصفة مع وزير الرقمنة والاحصائيات، حسين شرحبيل، اجتماعا مع ولاة الجمهورية، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وفيما يلي أهم التعليمات التي وججها مراد لولاة الجمهورية:

1- جدّد حرص السلطات العمومية على نجاح الإحصاء العام السادس للسكان والاسكان.

2- نوه بضرورة تجنيد كل الوسائل وضمان أمثل المرافقة لمصالح الديوان الوطني للإحصائيات مع إشادته بدور أعوان الاحصاء وضرورة تحسيس المواطنات والمواطنين للمساهمة بفعالية.

3- ذكّر بأهمية تعزيز قنوات الاصغاء للمواطنين وعصرنتها، فضلا على إرساء علاقات تواصل دائمة مع نواب البرلمان بغرفتيه، بما يسمح بإيجاد الحلول الناجعة لانشغالات المواطنين المطروحة.

4- ألح على أهمية اتباع مقاربة استباقية محلية، وتجنيد كل الوسائل المتاحة، مع التّحلي بأقصى درجات اليقظة لمجابهة خطر الفيضانات الموسمية.

5- أكد على رفع وتيرة التكفل بمحور التهيئة الحضرية إلى أقصاها، و إعطاء كل الأولوية للمظهر الجمالي لعاصمة البلاد، و هي تتأهب لاستقبال الوفود العربية المشاركة في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة شهر نوفمبر المقبل.

6- دعا إلى ضرورة المضي في التنفيذ العاجل والفعلي للتعليمات والتوصيات المنبثقة عن آخر اجتماع للحكومة مع الولاة، والتي ستخص بمتابعة دورية من خلال تقارير فصلية.

7- ثمن بتفعيل الدور الريادي للوالي لبعث الحركية الاقتصادية المحلية، و كذا مرافقة المستثمرين، مع إيلاء كل العناية للتكفل باستكمال البرنامج الخاص بتدارك الاختلالات التنموية ببعض المناطق.