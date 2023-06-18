شركة قطرية تبحث فرص الاستثمار في الجزائر

بحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الأحد، بالجزائر، فرص الأعمال والاستثمار مع شركة الخليج للبترول، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة القطرية خالد بن جبر آل ثاني.

وأفاد بيان الوزارة أن الطرفان تحادث حول فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لشركة الخليج للبترول بصفة خاصة والشركات القطرية بصفة عامة. في مجال المحروقات والبتروكيمياويات، من خلال إقامة مشاريع استثمارية واعدة للجانبين في الجزائر.

وقدم الوزير عرقاب لمحة عن برنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم. وكذا محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في ظل قانون الاستثمار الجديد.

وناقش الطرفان إمكانيات التعاون والاستثمار من خلال مشاريع الشراكة ذات المنفعة المتبادلة، على غرار مجال الطاقات المتجددة.

بالإضافة إلى تصنيع معدات صناعة المحروقات محليا، واستغلال الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في مختلف الصناعات التحويلية.