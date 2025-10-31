AADL 3: Lancement en novembre des travaux de réalisation de 60.000 logements à travers le pays

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé, jeudi à Bejaïa, le lancement, au mois de novembre prochain, des travaux de réalisation de 60.000 logements de type location-vente (AADL 3) à travers le pays.

Dans une allocution prononcée lors du lancement d’une vaste opération de distribution de 144.601 unités de logements toutes formules confondues, à travers l’ensemble des wilayas du pays, à l’occasion de la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954 (1954-2025), le ministre a révélé que les travaux de réalisation de 60.000 logements de type location-vente (AADL 3) débuteront en novembre prochain.

Ce projet constitue “un chantier national prometteur, mis en œuvre selon une vision moderne fondée sur la souveraineté numérique du secteur de l’habitat”, a-t-il souligné.

Belaribi a indiqué que le lancement des projets AADL 3 interviendra “dans les prochains jours dans différentes wilayas du pays”, précisant que “toutes les études techniques et les appels d’offres nationaux relatifs à la réalisation et au suivi des 200.000 logements programmés dans la première tranche de ce programme ont été finalisés”.

Par ailleurs, et en prélude au lancement des opérations d'”implantation de plus de 109.000 logements AADL 3 et de 1.220 équipements publics au niveau de 16 pôles urbains à travers le pays”, le ministre a affirmé que les travaux d’aménagement, lancés en juillet dernier, “enregistrent un taux d’avancement notable estimé à 65 %”.