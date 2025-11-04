AADL3: Voici la date du versement de la première tranche

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé lundi soir que le paiement du premier versement pour les souscripteurs du programme AADL 3 interviendra avant la fin du mois de décembre 2025.

Cette nouvelle marque une étape décisive dans la mise en œuvre du troisième volet du célèbre dispositif de logements en vente par location.

Lors d’une séance d’audition devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l’examen des dispositions du projet de loi de finances 2026 (PLF 2026), le premier responsable du secteur de l’Habitat a précisé que «le paiement de la première tranche pour les souscripteurs du programme AADL 3 se fera avant la fin du mois de décembre», ajoutant que «les réponses relatives aux recours seront communiquées avant la fin novembre».