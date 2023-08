Accidents de la route: 45 morts et 1868 blessés en une semaine

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tébessa avec cinq (05) morts et 20 blessés dans 16 accidents de la route, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué 2435 interventions pour l’extinction de 1706 incendies, urbains, industriels et autres dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d’Alger (331 incendies), Blida (133) et Annaba (123), relève le bilan, ajoutant que, durant la même période, les éléments de la Protection civile ont effectué 5337 diverses interventions pour le sauvetage de 395 personnes en situation de danger et l’exécution de 4672 opérations d’assistance.