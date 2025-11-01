Accomplissement de Salat El-istisqa à travers toutes les mosquées du pays

Salat El-istisqa a été accomplie, samedi, à travers toutes les mosquées du pays, en implorant Dieu Tout-Puissant de bénir le pays et ses habitants d’une pluie bienfaisante suite au retard des précipitations.

Cette prière a été accomplie en deux unités de prières (Rak’ah) suivies du prêche des imams qui ont insisté sur le devoir de remercier Allah Tout-Puissant pour toutes ses grâces, de l’adorer et de multiplier les invocations et les prières afin qu’Il bénisse le pays d’une pluie bienfaisante et fasse perdurer la paix et la sécurité dans tous les pays musulmans.

Le ministère avait appelé, dans ce cadre, les fidèles à accomplir Salat El-istisqa suite au retard des pluies enregistré dans la plupart des régions du pays, en consécration de la Sunna du Prophète Mohammed (QSSSL).

