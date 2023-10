Agressions sionistes en Palestine: 6 mosquées détruites par l’occupation à Ghaza

Six mosquées ont été détruites par l’armée sioniste qui poursuit ses frappes aériennes dans diverses zones de la bande de Ghaza, rapportent lundi des médias.

Selon des médias, la moitié de ces mosquées ciblées sont situées dans le camp de réfugiés palestiniens d’Al-Shati, connu pour ses maisons et ses immeubles résidentiels densément peuplés.

Cibler les mosquées est un comportement que les responsables du ministère des Waqfs et des Affaires religieuses ont décrit comme “la guerre de religion contre la bande de Ghaza et ses lieux de culte”.

Le département a mis en garde contre le danger d’une “agression continue contre les lieux de culte à Ghaza”, appelant toutes les parties concernées à “mettre fin à l’agression et à protéger les mosquées”.

L’agression sioniste contre Ghaza se poursuit pour la troisième journée consécutive, faisant encore plus de morts et de victimes parmi les civils innocents. 493 palestiniens sont tombés en martyrs et 2.751 blessés, selon le dernier bilan provisoire, rapporté lundi par l’agence de presse palestinienne Wafa.

La résistance palestinienne a lancé samedi à l’aube une opération baptisée “Déluge d’al-Aqsa” en riposte aux crimes de l’occupation sioniste et de ses exactions à l’encontre du peuple palestinien et de ses assauts répétitifs contre la Mosquée d’al-Aqsa.