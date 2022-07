Alerte canicule sur plusieurs wilayas du pays

Plusieurs wilayas connaîtront des températures atteignant les 49 degrés dans le sud du pays, a annoncé l’Office national de la météorologie qui a émis, dimanche, un bulletin météorologique spécial (BMS).

Les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf, connaitront des températures oscillant entre 40 et 42° C, précise le BMS, placé en vigilance “orange”.

Les wilayas de M’sila et Ouest de Batna, où les températures oscilleront entre 44 et 45 degrés, sont également placées en vigilance “orange”.

Pour les wilayas El Oued, Touggourt et Ouargla, les températures attendues oscilleront entre 48 et 49° C, selon la même source, qui précise que ce bulletin est valide jusqu’a lundi.

Ces wilayas du Centre et de l’Est en vigilance pour “canicule”

La canicule continuera de frapper plusieurs wilayas du Nord et de l’Est du pays avec des températures atteignant les 45 degrés, annonce, lundi, un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie (ONM).

Il s’agit des wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Guelma, Mila et Constantine, placées mardi en vigilance “orange”, qui connaîtront ainsi des températures oscillant entre 42 et 45 degrés, précise le BMS.