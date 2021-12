Alger dans le TOP 10 des villes les moins chères au monde

Selon le classement de The Economist Intelligence

La capitale algérienne “Alger” fait partie des dix (10) villes les moins chères au monde, d’après le classement annuel du journal britannique The Economist Intelligence (Worldwide Cost of Living).

Alger se positionne a la 8e place des villes les moins chères au monde.

Le classement a englobé 173 villes au monde, dont la plus chère, c’est-a-dire où le coût de la vie est plus élevé hors immobilier, est Tel Aviv, tandis que la moins chère est Damas.

Pour établir son classement, The Economist Intelligence a comparé les prix de 200 produits courants et des “services” (transports, essence) sur la période entre le 16 août et le 12 septembre 2021.

Les 10 villes les moins chères:

1- Damas (Syrie),

2- Tripoli (Lybie),

3- Tachkent (Ouzbékistan),

4- Tunis (Tunisie),

5- Almaty (Kazakhstan),

6- Karachi (Pakistan),

7- Ahmedabad (Inde),

8- Alger (Algérie),

9- Buenos Aires (Argentine),

10- Lusaka (Zambie).

Le Covid-19 a fait flamber les prix

Pour l’ensemble des 173 villes étudiées, le média britannique a noté une inflation record des prix, la plus importante depuis cinq ans, de 3,5%. La pandémie du Coronavirus a fait son effet: “Les grandes villes connaissent des restrictions sanitaires, ce qui perturbe les livraisons a l’international et, dès lors, crée des pénuries et donc des hausses de prix, analyse The Economist Intelligence. De plus, les demandes fluctuantes des usagers ont modifié les habitudes de consommation. Les craintes des investisseurs se sont répercutées dans les cours des devises. Tout cela a pour conséquence une flambée des prix.”

Les villes où la vie est la moins chère sont situées dans des pays sous-développés ou en voie de développement ou en guerre, dont la Syrie est le seul Etat qui n’a pas vu les prix augmenter.

Le Top 10 des villes les plus chères:

1- Tel Aviv (Israël)

2- Paris (France)

3- Singapour (Singapour)

4- Zurich (Suisse)

5- Hong Kong (Chine)

6- New York (Etats-Unis)

7- Genève (Suisse)

8- Copenhague (Danemark)

9- Los Angeles (Etats-Unis)

10- Osaka (Japon)