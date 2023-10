Algérie Poste explique aux nouveaux bacheliers comment obtenir la carte Edahabia

L’Entreprise Algérie Poste a expliqué aux nouveaux bacheliers, dans une vidéo publiée sur son compte facebook, les démarches à entreprendre pour demander une carte Edahabia.

Algérie Poste précise que le demandeur de la carte Edahabia doit avoir le code ECCP à trouver en ouvrant un nouveau compte postal ou de se rapprocher du bureau de poste pour demander le code secret ECCP composé de quatre chiffres.

Ensuite, le postulant doit remplir un formulaire et présenter une copie de la CNI et accéder à l’application ECCP et changer le code secret composé de huit (8) chiffres et lettres.