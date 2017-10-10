سائق يقتل ثلاثة عمال ويلوذ بالفرار في أم البواقي

قتل ثلاثة اشخاص، الإثنين، وجرح ثلاثة آخرين، في حادث مرور بعين فكرون التابعة لولاية أم البواقي، وكان الضحايا وهم عمال تابعون لمديرية الأشغال العمومية بأم البواقي، بصدد تركيب حواجز أمنية حديدية، على مستوى الطريق الوطني رقم 10، الرابط بين عين فكرون ـ سيقوس.

حين تفاجأوا بسيارة من نوع بيجو 406، تسير بسرعة جنونية قامت بدهسهم ولاذ بعدها السائق بالفرار، رجال الحماية قاموا بنقل الضحايا لمستشفى عين فكرون، فيما باشرت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتوقيف السائق.

أسماء الضحايا:

سعودي رابح 45 سنة

برادعي حسين 53 سنة

جلال ناصر 37 سنة