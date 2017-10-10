تسببت في دهس شاب وتسرب 30 ألف لتر من البنزين

انقلاب شاحنة وقود كاد أن يحدث كارثة بتقرت

date 2017/10/17 views 353 comments 0
author-picture

icon-writer أيوب بن نونة

سجلت مصالح الحماية المدنية بتقرت، الإثنين، حادثا مروريا خطيرا كاد أن يحدث كارثة بالقرب من مفترق الطرق بلدية المقارين على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين تقرت ومدينة جامعة بولاية الوادي.

icon-links تغطيات ذات صلة

حيث تسبب انقلاب شاحنة ذات صهريج ممتلئ عن آخره بالوقود في دهس شاب كان على متن دراجة تم نقله في حالة جدّ حرجة لمستشفى سليمان عميرات وتحطيم عمودين للإنارة العمومية وتحطم كلي لرأس الشاحنة نصف مقطورة بالإضافة إلى تسرب حوالي 30 ألف لتر من الوقود وسط الطريق.

ومعلوم أن الحادث تسبب في إجبار السلطات الأمنية على اتخاذ إجراءات استثنائية طارئة بغلق جزء من هذا الطريق وتوقيف حركة القطار تجنبا لاشتعال مفاجئ لألسنة اللهب أو انفجار الشاحنة.

وتوسطت الشاحنة المنقلبة بين الطريق والسكة الحديدية وغرقت وسط الوقود، واستمرت الخطة الأمنية بعد الحادث 5 ساعات لإبعاد الشاحنة عن مكان الحادث وامتصاص الوقود المتسرب والذي كلّف خسائر مادية معتبرة.

icon-tags
  • print