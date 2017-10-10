تسببت في دهس شاب وتسرب 30 ألف لتر من البنزين انقلاب شاحنة وقود كاد أن يحدث كارثة بتقرت

سجلت مصالح الحماية المدنية بتقرت، الإثنين، حادثا مروريا خطيرا كاد أن يحدث كارثة بالقرب من مفترق الطرق بلدية المقارين على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين تقرت ومدينة جامعة بولاية الوادي.

حيث تسبب انقلاب شاحنة ذات صهريج ممتلئ عن آخره بالوقود في دهس شاب كان على متن دراجة تم نقله في حالة جدّ حرجة لمستشفى سليمان عميرات وتحطيم عمودين للإنارة العمومية وتحطم كلي لرأس الشاحنة نصف مقطورة بالإضافة إلى تسرب حوالي 30 ألف لتر من الوقود وسط الطريق.

ومعلوم أن الحادث تسبب في إجبار السلطات الأمنية على اتخاذ إجراءات استثنائية طارئة بغلق جزء من هذا الطريق وتوقيف حركة القطار تجنبا لاشتعال مفاجئ لألسنة اللهب أو انفجار الشاحنة.

وتوسطت الشاحنة المنقلبة بين الطريق والسكة الحديدية وغرقت وسط الوقود، واستمرت الخطة الأمنية بعد الحادث 5 ساعات لإبعاد الشاحنة عن مكان الحادث وامتصاص الوقود المتسرب والذي كلّف خسائر مادية معتبرة.