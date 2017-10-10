أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، إيمان فرعون، الثلاثاء، جاهزية الوزارة لإطلاق التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت.
وقالت الوزيرة في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إن مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد تبنيه من غرفتي البرلمان.
وأضافت أن المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك وبريد الجزائر مستعدة لإدخال هذه المعاملات بعد ضبط كل التدابير والترتيبات المتعلقة بهذا النشاط حماية لحقوق التاجر والمستهلك معا.
وأوضحت فرعون أن مشروع القانون يؤطر حقوق وواجبات التاجر والمستهلك والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المعاملة التجارية على النت، إضافة إلى التدابير المرتبطة بحماية سرية العمليات الالكترونية من معطيات حول الأرصدة والبطاقات البنكية والبريدية للمواطن مع تأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك وبريد الجزائر.
وحسب ضيفة الثالثة فأنه يستوجب على التاجر في هذا الصدد وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة. كما يتعين عليه إرفاق موقعه الالكتروني بـ".dz " وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون فإنه سيتعرض لعقوبات.
وأضافت أن "كل ما هو مشروع يمكن تسويقه على النت، ما عدا بعض المنتوجات ذات الخصوصية كالأدوية والتبغ والمشروبات الكحولية".
وأردفت بقولها إن "التأطير التشريعي للنشاطات التجارية الالكترونية من شأنه حفظ حقوق المستهلك وحمايته من كل أشكال التحايل الرقمي، ومشروع القانون جاء لتشجيع استخدام هذا النوع من الخدمة في سياق مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال".
ولدى حديثها عن الدفع الالكتروني، أكدت الوزيرة نشر شبكة واسعة للأجهزة الخاصة بهذا النوع من الدفع من خلال اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية، فيما يختار المستهلك المعاملة التجارية الالكترونية أو الدفع نقدا، مبرزة مزايا الدفع الالكتروني الذي يجنب المواطن مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة.
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فرعون: جاهزون لإطلاق التجارة الإلكترونية
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، إيمان فرعون، الثلاثاء، جاهزية الوزارة لإطلاق التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت.
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وقالت الوزيرة في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إن مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد تبنيه من غرفتي البرلمان.
وأضافت أن المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك وبريد الجزائر مستعدة لإدخال هذه المعاملات بعد ضبط كل التدابير والترتيبات المتعلقة بهذا النشاط حماية لحقوق التاجر والمستهلك معا.
وأوضحت فرعون أن مشروع القانون يؤطر حقوق وواجبات التاجر والمستهلك والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المعاملة التجارية على النت، إضافة إلى التدابير المرتبطة بحماية سرية العمليات الالكترونية من معطيات حول الأرصدة والبطاقات البنكية والبريدية للمواطن مع تأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك وبريد الجزائر.
وحسب ضيفة الثالثة فأنه يستوجب على التاجر في هذا الصدد وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة. كما يتعين عليه إرفاق موقعه الالكتروني بـ".dz " وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون فإنه سيتعرض لعقوبات.
وأضافت أن "كل ما هو مشروع يمكن تسويقه على النت، ما عدا بعض المنتوجات ذات الخصوصية كالأدوية والتبغ والمشروبات الكحولية".
وأردفت بقولها إن "التأطير التشريعي للنشاطات التجارية الالكترونية من شأنه حفظ حقوق المستهلك وحمايته من كل أشكال التحايل الرقمي، ومشروع القانون جاء لتشجيع استخدام هذا النوع من الخدمة في سياق مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال".
ولدى حديثها عن الدفع الالكتروني، أكدت الوزيرة نشر شبكة واسعة للأجهزة الخاصة بهذا النوع من الدفع من خلال اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية، فيما يختار المستهلك المعاملة التجارية الالكترونية أو الدفع نقدا، مبرزة مزايا الدفع الالكتروني الذي يجنب المواطن مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة.