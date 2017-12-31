"بجاوي" .."سطايفي".."عاصمية" و"وهرانية" في البرايم قبل الأخير حصريا على "الشروق".. نهائي "ماستر شاف 2" في 14 جانفي.. من سيفوز بلقب "طباخ الجزائر 2017" ؟!

شهد الأسبوع السادس من برنامج الطبخ العالمي "ماستر شاف الجزائر"، الموسم الثاني، مغادرة الطباخ "يوسف الكبير" من العاصمة المغامرة، بعد أن فشل في إقناع لجنة التحكيم ضمن تحدي "اختبار تحت الضغط"، فيما نجا كل من "عبد الرزاق" من بجاية و"مونية العاصمية "من خطر الإقصاء، وتأهلا إلى نصف النهائي رفقة "نسيم" من العلمة و"هاجر الوهرانية".

كما تابع المشاهد حلقة الأحد، حصريا على قناة "الشروق العامة"، أراد المحكمون السيدة ياسمينة سلام، رابح اوراق، والمتخصصة في الطبخ التونسي ملاك لعبيدي، معرفة قدرات وإمكانيات المشاركين في الطهي عبر استعمال مقادير "ملونة" مخفية في "العلبة الغامضة"، إذ حققت "مونية"، أسوأ علامة ودخلت بذلك اختبار "تحت الضغط"، أما في الجزء الثاني فقد تم تقسيم الأربعة مشتركين الآخرين إلى مجموعتين الفريق "الأحمر" و"الأخضر" وحطوا الرحال أقصى شرق البلاد في مدينة القالة الساحلية المعروفة بالمرجان الأحمر، حيث أسفرت نتائج تصويت الحكام بعد تذوقهم أطباق "القرنيط" إلى فوز فريق "هاجر ونسيم"، وافتكا تأشيرة نصف نهائي، في حين اجتاز "يوسف الكبير" "مونية" و"عبد الرزاق"، اختبار "تحت الضغط" بالمقر المركزي، كانوا فيه مطالبين بمزج الثقافات "الجزائر - الأسياوية"، وهنا سلم المقاول "يوسف الكبير" البالغ من العمر 29 سنة، مئزره الأسود للحكام وودع المنافسة.

في السياق ذاته، منحت إدارة البرنامج الفرصة للمشاهدين لحضور تسجيل الحلقة النهائية يوم غد الخميس 4 جانفي التي سيتم خلالها الإعلان عن الفائز بالموسم الثاني لماستر شاف الجزائر، بعد عملية القرعة من خلال ملء استمارة المعلومات على الرابط التالي : https://goo.gl/forms/8wTtA03n93p2eCnB3

للتذكير، فإن الفائز بـ "ماستر شاف 2" سيحصل على جائزة نقدية بقيمة 5 ملايين دينار جزائري (500 مليون سنتيم)، بالإضافة إلى استفادته من تكوين خاص بإحدى أكبر مدارس الطبخ العالمية. "ماستر شاف" يأتيكم كل أحد الساعة التاسعة ليلا، فيما تكون الإعادة يوم الثلاثاء 14:20 والخميس 14:00.