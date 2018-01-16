وفاة أربعيني بالأنفلونزا في مستشفى سطيف

لفظ، الجمعة، مواطن من ولاية برج بوعريريج، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف، بعد أن تعرض لتعقيدات صحية خطيرة، بسبب الأنفلونزا الموسمية.

وحسب مصادر الشروق ، فإن المريض في العقد الرابع من العمر تم نقله على جناح السرعة من مستشفى برج بوعريريج إلى مستشفى سطيف، أين تم تحويله إلى قاعة الإنعاش، وعمل الطاقم الطبي كل ما في وسعه، لإنقاذه لكنه توفي بعد ساعات من دخوله إلى المستشفى، متأثرا بالأنفلونزا التي أضعفت مناعته.