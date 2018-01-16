دهسته سيارة قرب محطة بنزين مقتل رائد في الدرك خطأ بالأخضرية

لفظ دركي برتبة رائد أنفاسه متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء تعرضه لحادث سير تمثل في تعرضه للدهس من طرف سيارة عن طريق الخطأ أثناء أداء مهامه في حفظ النظام على الطريق الوطني رقم 5 بمدخل مدينة الأخضرية شمال البويرة صباح السبت.

واستنادا إلى مصدر موثوق فإن الضحية "طبال إلياس" 38 سنة، وهو ضابط سام برتبة رائد، كان متواجدا منذ الصباح الباكر في إطار مهامه المتمثلة في حفظ النظام على الطريق الوطني رقم 5 بالقرب من محطة الوقود "المخفي" بمدخل الأخضرية، وهذا في إطار التدابير المتخذة للتعامل مع مسيرة العسكريين السابقين، حيث تفاجأ في حدود الساعة السادسة والنصف وهو بوسط الطريق بسيارة سياحية لم تنتبه له فدهسته لترديه قتيلا على الفور، حيث تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أعمر أوعمران بالأخضرية، فيما تم توقيف صاحب السيارة للتحقيق معه واستكمال الإجراءات المعمول بها في مثل تلك الحالات.

يذكر بأن الدركي الضحية متزوج وأب لولدين ينحدر من قرية راس البير التابعة لبلدية سيدي مروان بولاية ميلة، كان يعمل بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة، ثم حول إلى ولاية جنوبية قبل أن يعود هذه السنة إلى ولاية البويرة التي كانت آخر محطات عمله ضمن كتيبة حفظ النظام.