كشف المنتج ومقدّم البرامج التلفزيونية سفيان داني عن تصوير حلقات خاصة من برنامجه الترفيهي الأسبوعي "جمعة ماشي عادي" لبثها في شهر رمضان المقبل، وهو ما يعني استمرار البرنامج الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية من خلال بثه عبر شاشة الشروق العامة حتى شهر أوت بعدما كان قد انطلق في نوفمبر الماضي.
سفيان داني الذي يقدم برنامجين عبر "الشروق تي في"، فزيادة على "جمعة ماشي عادي"، هنالك أيضا برنامج المسابقات اليومي "أدّي ولا خلي"، عبّر في بداية حلقته الماضية عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الايجابية التي وجدها لدى الجمهور ومتابعي قناة الشروق العامة، والتي يمكن رصدها وقياسها من خلال التفاعل اليومي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأضاف سفيان: "لقد بدأنا هذا البرنامج (أي جمعة ماشي عادي) في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي، وها نحن مستمرون فيه إلى غاية شهر أوت من الصيف المقبل، والحمد لله فإنه يحقق نسبة مشاهدة عالية وإقبالا كبيرا لدى الجمهور".
واستغل سفيان داني الفرصة أيضا من أجل إطلاق وعد للمشاهدين بتقديم حلقات خاصة في شهر رمضان، لا نعلم حتى الآن هل ستكون أسبوعية، أي بمعدل حلقة واحدة لكل أسبوع أم أكثر؟ لكن الاستعدادات بدأت منذ الآن من أجل تصويرها خصوصا أن "جمعة ماشي عادي" مرتبط بمشاركة عدد من الفنانين والممثلين والنجوم، وهو يراعي في ذلك أجندة كل ضيف من أجل ضمان مشاركته في الألعاب المختلفة والترفيه الذي يتم تقديمه، ومن المتوقع أن تكون حلقات رمضان من "جمعة ماشي عادي" مزدحمة بالنجوم، وبالفنانين المعروفين وذلك من أجل استقطاب نسبة مشاهدة في مثل هذا الشهر الذي يعرف منافسة كبيرة، ناهيك عن ضمان تقديم الجديد دوما للجمهور الذي بات مرتبطا بالبرنامج وينتظر عرضه كل جمعة عبر قناة الشروق العامة.
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سفيان داني يكشف عن جديد برنامجه الترفيهي ويعد الجمهور بالمزيد من المفاجأت
انتظروا حلقات خاصة من"جمعة ماشي عادي" على الشروق... في رمضان!
يوسف الحاج
كشف المنتج ومقدّم البرامج التلفزيونية سفيان داني عن تصوير حلقات خاصة من برنامجه الترفيهي الأسبوعي "جمعة ماشي عادي" لبثها في شهر رمضان المقبل، وهو ما يعني استمرار البرنامج الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية من خلال بثه عبر شاشة الشروق العامة حتى شهر أوت بعدما كان قد انطلق في نوفمبر الماضي.
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سفيان داني الذي يقدم برنامجين عبر "الشروق تي في"، فزيادة على "جمعة ماشي عادي"، هنالك أيضا برنامج المسابقات اليومي "أدّي ولا خلي"، عبّر في بداية حلقته الماضية عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الايجابية التي وجدها لدى الجمهور ومتابعي قناة الشروق العامة، والتي يمكن رصدها وقياسها من خلال التفاعل اليومي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأضاف سفيان: "لقد بدأنا هذا البرنامج (أي جمعة ماشي عادي) في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي، وها نحن مستمرون فيه إلى غاية شهر أوت من الصيف المقبل، والحمد لله فإنه يحقق نسبة مشاهدة عالية وإقبالا كبيرا لدى الجمهور".
واستغل سفيان داني الفرصة أيضا من أجل إطلاق وعد للمشاهدين بتقديم حلقات خاصة في شهر رمضان، لا نعلم حتى الآن هل ستكون أسبوعية، أي بمعدل حلقة واحدة لكل أسبوع أم أكثر؟ لكن الاستعدادات بدأت منذ الآن من أجل تصويرها خصوصا أن "جمعة ماشي عادي" مرتبط بمشاركة عدد من الفنانين والممثلين والنجوم، وهو يراعي في ذلك أجندة كل ضيف من أجل ضمان مشاركته في الألعاب المختلفة والترفيه الذي يتم تقديمه، ومن المتوقع أن تكون حلقات رمضان من "جمعة ماشي عادي" مزدحمة بالنجوم، وبالفنانين المعروفين وذلك من أجل استقطاب نسبة مشاهدة في مثل هذا الشهر الذي يعرف منافسة كبيرة، ناهيك عن ضمان تقديم الجديد دوما للجمهور الذي بات مرتبطا بالبرنامج وينتظر عرضه كل جمعة عبر قناة الشروق العامة.