الجيش يضبط سلاح كلاشنيكوف وذخيرة بالجنوب

أوقفت مفارز للجيش، الثلاثاء، 34 مهربا وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة في تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، بالإضافة إلى شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع،و3000 لتر من الوقود.

وحسب البيان فعناصر الدرك أوقفت شخصا بحوزته مسدسا آليا بباتنة، وبكل من بتندوف وتلمسان، وأوقفت عناصر الجيش والدرك 4 تجار مخدرات وضُبط بحوزتهم 9,330 كيلوغرام من الكيف المعالج.