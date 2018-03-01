الجيش يضبط سلاح كلاشنيكوف وذخيرة بالجنوب

date 2018/03/13 views 392 comments 0
author-picture

icon-writer نوارة. ب

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

أوقفت مفارز للجيش، الثلاثاء، 34 مهربا وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة في تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، بالإضافة إلى شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع،و3000 لتر من الوقود.

icon-links تغطيات ذات صلة

وحسب البيان فعناصر الدرك أوقفت شخصا بحوزته مسدسا آليا بباتنة، وبكل من بتندوف وتلمسان، وأوقفت عناصر الجيش والدرك 4 تجار مخدرات وضُبط بحوزتهم 9,330 كيلوغرام من الكيف المعالج.

icon-tags
  • print