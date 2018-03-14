سّلم الإرهابي المسمى "ل. أتة" المدعو "محمد صالح" نفسه، الأربعاء، للسلطات العسكرية بالناحية السادسة بتمنراست، وبحوزته مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وسبعة (07) مخازن ذخيرة مملوءة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وبرج باجي مختار 28 مهربا وضبطت معدات تفجير و3 دراجات نارية و13 مطرقة ضغط و12 مولدا كهربائيا و06 أجهزة للكشف عن المعادن.
كما أوقفت مفارز أخرى بكل من بسكرة والوادي ثلاثة مهربين وحجزت 23 قنطارا من مادة التبغ و8557 وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وورقلة.
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الرأي
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توقيف 28 مهربا بعين قزام وبرج باجي مختار
إرهابي يسلم نفسه بتمنراست
الشروق أون لاين
سّلم الإرهابي المسمى "ل. أتة" المدعو "محمد صالح" نفسه، الأربعاء، للسلطات العسكرية بالناحية السادسة بتمنراست، وبحوزته مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وسبعة (07) مخازن ذخيرة مملوءة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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إرهابي يسلم نفسه بتمنراست
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وبرج باجي مختار 28 مهربا وضبطت معدات تفجير و3 دراجات نارية و13 مطرقة ضغط و12 مولدا كهربائيا و06 أجهزة للكشف عن المعادن.
كما أوقفت مفارز أخرى بكل من بسكرة والوادي ثلاثة مهربين وحجزت 23 قنطارا من مادة التبغ و8557 وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وورقلة.