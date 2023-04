Arrestation de 4 individus dont une femme pour introduction de psychotropes en provenance de l’étranger

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté 4 individus dont une femme dans une affaire d’introduction et de trafic de psychotropes en provenance de l’étranger, et saisi 13.680 comprimés de stupéfiants, 72 comprimés psychotropes solides et des montants en dinars et en devises, a indiqué lundi un communiqué des mêmes services.

“Les services de la Sûreté d’Alger représentés par la brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Bab El Oued ont traité une affaire relative à l’introduction et à l’importation illicite de psychotropes avec dissimilation dans le cadre d’un groupe criminel organisé, outre la possession pour stockage et transport et achat de psychotropes et de drogues d’origine étrangères et la possession d’armes blanches prohibées sans motif”, précise la même source.

“L’affaire a été déclenchée suite à des informations faisant état d’une personne qui s’adonnait au trafic des stupéfiants dans un quartier à Bab El Oued , importés illicitement dans des baffles et des boites de compléments alimentaires envoyés par un repris de justice algérien immigré dans un pays asiatique”, souligne le communiqué.

“Suite à l’extension de la compétence judiciaire, deux autres individus (30 et 48 ans) issus d’une wilaya voisine ont été arrêtés dans le cadre de la même affaire. Les mandats de perquisition émis par le parquet territorialement compétent ont permis la saisie d’une quantité de psychotropes”, ajoute la même source.

“L’enquête a révélé que l’épouse du mis en cause principal ramenait ces substances de l’étranger. Elle a été arrêtée en flagrant délit, à bord d’un taxi, lors de son retour sur le territoire national en possession de valises contenant des psychotropes dissimulés dans des boites de thé”, indiquent les mêmes services.

Outre les psychotropes et stupéfiants saisis, l’opération a également permis la saisie de 3.873.000 da et 1.262 livres turques en plus de 4 téléphones portables et le véhicule de taxi utilisé dans cette opération.

“Après parachèvement de toutes les procédures légales les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent”, conclut le communiqué.