Attentat suicide dans un commissariat en Indonésie: Un policier tué, 10 blessés

Un policier a été tué et plusieurs autres blessés mercredi 7 décembre lors d’un attentat suicide dans un commissariat à Bandung, dans la province de Java Ouest en Indonésie, a annoncé la police. Aucune indication sur le mobile de cette attaque n’a été donnée par les autorités de l’archipel, le plus grand pays à majorité musulmane du monde qui est, depuis des années, en proie à l’activisme islamiste.

L’explosion s’est produite vers 08H00 (02h00 heure de Paris) dans les locaux du poste de police d’Astana Anyar à Bandung, capitale de la province la plus peuplée d’Indonésie, tuant sur le coup l’auteur de l’attentat suicide. «Un homme a essayé de s’introduire par la force et les policiers ont essayé de l’arrêter», a déclaré le chef de la police de Java Ouest, Suntana.

Un deuxième engin explosif a ensuite été trouvé à proximité et a été déclenché en toute sécurité par les démineurs de la police, selon la même source. « L’assaillant insistait pour s’approcher de nos agents en brandissant un couteau et soudain une explosion s’est produite », a-t-il décrit. L’attaque a fait un mort –un policier– et dix blessés dont un civil qui passait par là.

L’auteur de l’attentat, dont l’identité n’a pas été révélée, a débarqué au commissariat sur une moto bleue, une feuille de papier blanche avec un message collé à son véhicule. Le message condamnait le code pénal indonésien comme un texte de loi « infidèle» et invitait à faire la guerre aux forces de l’ordre, selon la police.