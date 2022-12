Avant le choc France-Maroc, un maire demande la fermeture des Champs-Elysées

Comme le rapporte France Bleu, la maire du 8e arrondissement de la capitale, Jeanne d’Hauteserre, a formulé une demande afin que les Champs-Elysées soient fermés mercredi soir, avant la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc.

Les supporters pourront-ils célébrer sur les Champs-Elysées la qualification de la France ou du Maroc pour la finale de la Coupe du monde de football? Rien n’est moins sûr à en croire la demande formulée par la maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne d’Hauteserre, selon RMC Sport.

En effet, l’édile voudrait que la plus célèbre avenue du pays soit fermée mercredi soir, en amont du choc entre les deux équipes, rapporte France Bleu. Une volonté motivée par le souci d’éviter des incidents en marge de la rencontre, explique-t-elle. “L’idéal serait le procédé employé pour le Nouvel An, à savoir une fermeture de la Concorde jusqu’à l’Arc de Triomphe”.

2 000 policiers mobilisés mercredi

Des effectifs de police sont attendus mercredi soir aux abords des Champs-Elysées, en nombre un peu plus conséquent que lors des quarts de finale samedi dernier. 2 000 policiers vont être mobilisés par la préfecture, contre 1 200 le 10 décembre. Insuffisant clame l’élue, qui explique vouloir “éviter les moments de panique car c’est là où il y a le plus d’accidents”. Elle évoque notamment une situation en 1998 “où une femme dans sa voiture a paniqué et il y a eu 150 personnes blessées et deux décès. C’est pour éviter cela et, en plus, pour éviter les casseurs avec des mortiers…”

Samedi dernier, les débordements avaient donné lieu à une centaine d’interpellations par les forces de l’ordre. En parallèle, plusieurs villes de France ont décidé d’installer des écrans géants pour permettre aux fans de suivre la rencontre, comme à Saint-Nazaire, Châteauroux ou Dijon.